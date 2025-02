Fostul manager al Spitalului Caracal și fost primar al orașului, condamnat pentru corupție / ”A obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată”

Fostul manager al Spitalului Caracal și fost primar al orașului Liviu Radu a fost condamnat de Tribunalul Olt la o pedeapsă de trei ani și opt luni de închisoare într-o cauză privind infracțiuni de corupție din perioada când a condus unitatea medicală, potrivit soluției postate vineri pe site-ul instanței, anunță Agerpres.

Medicul epidemiolog Liviu Radu a fost primar al orașului Caracal în perioada 2016 – 2020 iar în pandemie a fost manager al Spitalului Caracal.

”Condamnă pe inculpatul Radu Dumitru Liviu la pedeapsa principală de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată (…), la pedeapsa principală de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, (…), la pedeapsa principală de 2 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,(…) În baza art. 38 și 39 lit. b Cod penal, contopește pedepsele stabilite prin prezenta, de 1 an închisoare, 2 ani închisoare și 2 ani și 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 3 (trei) ani și 8 (opt) luni închisoare (formată din pedeapsa de bază de 2 ani și 8 luni închisoare și o treime din suma celorlalte pedepse aplicate, respectiv 1 an închisoare și 2 ani închisoare) În temeiul art. 60 Cod penal, pedeapsa principală aplicată, de 3 (trei) ani și 8 (opt) luni închisoare, se execută în regim de detenție’, se arată în soluția pronunțată vineri de Tribunalul Olt.

Soluția poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În aceeași cauză a fost condamnat tot la trei ani și opt luni de închisoare fostul director financiar al Spitalului Caracal Marian Mitran.

Liviu Radu și Marian Mitran trebuie să achite în solidar 370.000 lei către Casa de Asigurări de Sănătate, precum și alte sume către părțile civile din dosar.

Managerul Spitalului Municipal Caracal pe timpul pandemiei de COVID-19, Dumitru-Liviu Radu, și directorul financiar din aceeași perioadă, Marian Mitran, au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova pentru obținerea unor fonduri europene prin declarații false și abuz în serviciu.

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, în perioada decembrie 2020 – martie 2021, în contextul aprobării unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii COVID-19, cei doi ar fi întreprins mai multe demersuri pentru obținerea în mod ilegal a unor fonduri europene, sub forma unor stimulente de risc și ulterior au dispus în mod abuziv de sumele respective.

‘În conformitate cu dispozițiile legale, în vigoare în acea perioadă, putea beneficia de stimulentul de risc întreg personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, cum a fost și Spitalul Municipal Caracal, cu condiția ca aceste persoane să fi activat în timpul stării de urgență și să fi avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă persoanele respective au fost confirmate cu COVID-19 în urma activității desfășurate. Concret, în contextul de mai sus, cei doi inculpați ar fi întocmit și semnat mai multe documente în care ar fi fost inserate date care nu ar fi corespuns realității, pe care ulterior le-ar fi înaintat către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în vederea decontării. Aceste demersuri ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept de către Spitalul Municipal Caracal a sumei de 740.000 lei din fonduri europene’, se menționează în comunicatul DNA.

Procurorii au mai susținut că ulterior din suma obținută în mod ilegal cei doi ar fi dispus în mod abuziv plata către 136 de persoane a unor stimulente de risc nedatorate, în valoare totală de 326.250 lei, iar în aceeași perioadă, cu încălcarea prevederilor legale, managerul nu ar fi dispus acordarea stimulentelor de risc (în valoare totală 45.000 lei) pentru 19 persoane îndreptățite să intre în posesia lor.