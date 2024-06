Fostul comandant al Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii, condamnat pentru abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă. Este acuzat că a zburat în 147 de misiuni militare, deși nu avea licență medicală validă

Tribunalul București l-a condamnat joi, 27 iunie, pe comandorul (r) Marius-Mihai Oatu, comandantul Bazei 71 Aeriană în perioada 2014-2021, la trei ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Decizia instanței nu este definitivă.

În același dosar a fost inculpat și locotenent colonelul (r) Marius-Ioan Buiu, fostul medic-șef al Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii, pentru complicitate la abuz în serviciu, dar acesta a fost achitat, potrivit minutei.

Comandorul (r) Marius-Mihai Oatu este acuzat că, timp de mai bine de trei ani, s-a folosit de funcția pe care o deținea la acel moment pentru a efectua 147 de misiuni de zbor pe aeronave MIG-21LanceR şi IAR-330, deși nu avea o licență medicală validă.

„În calitate de pilot militar de aeronave, în perioada 1.11.2013 – 6.03.2017, prin 147 de acte materiale repetate, uzând de prerogativele funcției de comandant deţinută iniţial la nivelul Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a personalului aeronautic (în perioada 01.11.2013-16.06.2014) şi ulterior la nivelul Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii (începând cu data de 17.06.2014 până la momentul trecerii în rezervă 31.12.2021), prin emiterea Ordinului de Zi pe Unitate nr. 10/17.01.2014, respectiv a Ordinului de Zi pe Unitate nr. 121 din 27.06.2014, Ordinului de Zi pe Unitate nr. 8 din 14.01.2015, Ordinului de Zi pe Unitate nr. 8 din 13.01.2016 şi Ordinului de Zi pe Unitate nr. 15 din 25.01.2017, prin care s-a admis, printre alţii, şi pe sine la zbor, în deplină cunoştinţă de cauză asupra lipsei propriei licențe medicale valide, cu bună ştiinţă, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu aferente calităţii menţionate”, susțin procurorii militari, potrivit rechizitoriului consultat de G4Media.

Atât în cursul urmării penale, cât și în instanță comandorul (r) Marius-Mihai Oatu nu a dat nicio declarație, uzând de dreptul la tăcere.

Medicul-șef neagă acuzația

Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București l-a pus sub acuzare și pe locotenent colonelul (r) Marius-Ioan Buiu, fostul medic-șef al Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii, pentru că l-ar fi ajutat pe fostul comandant al bazei aeriene să zboare ilegal în 144 de misiuni de zbor.

„În calitate de medic șef al Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii, cu bună știință, în mod continuu, prin neluarea acelor măsuri la care era obligat în conformitate cu art. 8 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare …, i-a înlesnit inculpatului comandor (r) Marius-Mihai Oatu, comandantul unităţii militare, ca în absența unei licențe medicale valide de care trebuia şi avea cunoştinţă, să efectueze, în calitate de pilot militar de aeronave, prin încălcarea legii, un număr de 144 misiuni de zbor pe aeronave MIG-21LanceR şi IAR-330, în scopul obţinerii de către acesta din urmă a acelor foloase necuvenite având caracter patrimonial (reprezentat de încasarea sumelor aferente primei orare de zbor – 59.748 lei, respectiv primei de clasificare – 42.496 lei), în suma totală 102.244 lei, şi care a avut drept urmare vătămarea intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naţionale, prin Statul Major al Forţelor Aeriene”, spun anchetatorii militari.

În instanță, locotenent colonelul (r) Marius-Ioan Buiu a povestit că el este cel care a descoperit în 2016 că fostul comandant al Bazei Aeriene 71 Câmpia Turzii nu avea dreptul să piloteze aeronave militare

„Începând cu anul 2014, de când comandorul (r) Marius-Mihai Oatu a fost numit comandant şi până în anul 2016 când eu, în calitate de medic şef împreună cu un membru al comisiei de licențiere, comandor …, am descoperit că, pilotul nu are documente medicale justificative, nu am fost informat de Autoritatea Aeronautică Militară Naţională, medici din structurile angajatoare – SMFA (n.r. Statul Major al Forțelor Aeriene), structura executivă a INMAS, sau structura de personal a angajatorului SMFA, de faptul că pilotul nu deține documente medicale privind aptitudinea medicală”, susține locotenent colonelul (r) Marius-Ioan Buiu.

Ofițerul în rezervă spune că Statul Major al Forțelor Aeriene ar fi trebuit să îl anunțe în legătură cu validarea sau invalidarea licențelor medicale ale piloților, lucru care nu s-a întâmplat.

„Responsabilitatea de verificare lunară a carnetelor de licențe medicale şi validarea înscrisurilor este a şefului de stat major a unităţii angajatoare, acest carnet de zbor prezentându-se obligatoriu la susţinerea examenului de licențiere. Medicul şef al Bazei aeriene nu este membru în comisia de licențiere. Întocmirea dosarelor medicale pentru angajare şi control medical periodic, pentru comandantul Bazei 71 Aeriană este atributul şi obligaţia angajatorului, SMFA. În calitate de medic şef al Bazei 71 nu am avut accesul la memoriul original al comandantului bazei şi la înscrisuri medicale consemnate în acesta deoarece aceste documente se află la structura de personal a SMFA ca şi angajator”, explică susține locotenent colonelul (r) Marius-Ioan Buiu.

Nu va restitui niciun leu

Procurorii militari susțin că fostul comandant al Bazei 71 Aeriană a încasat în mod necuvenit suma totală de 109.113 lei (62.143 lei cu titlu de primă orară de zbor și 46.970 lei drept primă de clasificare) pentru că a zburat fără o licență medicală validă.

Comandorul (r) Marius-Mihai Oatu a achitat 21.940 lei, iar Tribunalul Militar București a stabilit acum că nu mai e cazul să plătească diferența de 94.916 lei.

„Potrivit dispoziţiilor articolului 256 din Codul muncii, restituirea sumelor de către salariat are loc doar în situaţiile strict şi imperativ reglementate de lege, având în vedere încasarea unor sume nedatorate, ceea ce nu este cazul de faţă, întrucât inculpatului comandor (r) Marius-Mihai Oatu i s-a achitat suma indicată mai sus pentru activitatea de zbor, pe care acesta a şi efectuat-o, chiar dacă nu a deţinut şi licenţa medicală validă. În aceste condiţii, nu sunt incidente condiţiile referitoare la îmbogăţirea fără just temei, care stă la baza unei obligaţii de restituire aşa cum solicită partea civilă. Prin urmare, suma plătită de către angajator respectiv nu reprezintă o plată nedatorată care să fie supusă restituirii”, au motivat judecătorii militari.