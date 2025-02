STENOGRAME Cum ar fi pus presiune generalul Zisu pe subalterni ca să semneze documente pentru lucrări fictive la cimitirul Ghencea militar: ”Domnul general, am crezut că mă omoară” / Locțiitorul i-ar fi explicat că pentru cheltuieli suplimentare de 1 milion de euro e nevoie de munți de pământ

Generalul cu 3 stele Cătălin Zisu, comandantul Logisticii Armatei, ar fi pus presiune pe subalternii săi ca să semneze documente pentru lucrări fictive la extinderea cimitirului Ghencea Militar – a arătat un martor din dosar, potrivit unui document consultat de G4Media.ro.

Generalul Zisu ar fi pus presiune asupra locțiitorului său, generalul maior Ionel Cristea, a contabilului șef al unității militare, colonelul Bogdan Vasile, și asupra șefei de la Juridic, lt. Ana Stroe.

„Erau momente în care comandantul Zisu îi chema pe toți 3, după care, îi chema separat pe fiecare, încercând să fie de acord să semneze (…) În una din zile, jurista Ana a venit la el (la locțiitor, generalul Ionel Cristea – n.r.) în birou tremurând și i-a spus (…) «domnul general, am crezut că mă omoară». Nu știu cum s-a încheiat povestea, știu doar că (… – locțiitorul Cristea – n.r.) mi-a spus că nu va semna niciodată asemenea documente”, este declarația unui martor din dosar.

”Potrivit declarației martorei (…), după aproximativ 15 minute, gl. mr. Cristea Ionel a fost chemat de comandantul unității, gl. lt. Zisu Cătălin-Ștefăniță, care i-a spus că lucrările sunt reale, că trebuie să aibă grijă de firme, să sprijine economia statului. În acel moment, (… – locțiitorul Cristea – n.r.) i-a arătat fotografiile câmpului în care se extindea cimitirul Ghencea 3, comandantului Zisu Cătălin-Ștefăniță, spunându-i că un milion de euro pentru pământ înseamnă munți de pâmânt, iar acolo terenul este plat. De asemenea, i-a spus că vrea să vadă documente de la firmă, care pot demonstra că lucrările acelea sunt reale, acte de însoțire și locul de depozitare al pâmântului evacuat”, se arată în documentul consultat.

G4Media.ro a anonimizat numele martorului din motive de protecție.

Contabilul șef al Comandamentului Logistic Întrunit (UM 02754 – București), colonelul Bogdan Vasile, ar fi decedat în urma unui infarct în perioada în care ar fi fost supus presiunilor de către generalul Zisu de a semna actele pentru lucrări fictive, au explicat surse judiciare pentru G4Media.ro.

Comandantul Logisticii Armatei, generalul cu 3 stele Cătălin Zisu, președintele comisiei de recepție, colonelul în rezervă Lucian Amorăriței și patronul firmei Garden Center Grup, Ionel Olteanu zis Jean, au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune de procurorii militari ai DNA pentru acuzații de abuz în serviciu.

Generalul Zisu ar fi acordat un contract de peste 41 de milioane de lei (peste 8,3 milioane de euro) firmei Garden Center Grup pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar. Aceasta în condițiile în care fiul generalului, Ștefan Zisu, a lucrat la compania lui Ionel Olteanu, între 2016 și 2018.

Procurorii DNA acuză umflarea costurilor prin lucrări fictive de evacuare pâmânt și umplere cu moloz. Așa s-ar fi produs un prejudiciu de aproape 12 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro).

La percheziții, procurorii au găsit la apropiați ai generalului peste 2000 de tablouri și ceasuri scumpe, genți de firmă, dar și acte ale unor proprietăți din Turcia.

”Nu sunt 2.000 de tablouri nici pe departe, sunt tablouri care aparțin unor pictori contemporani, pentru că domnul general Zisu iubește arta. Aceste tablouri nu valorează mai mult de 100 de lei, 300, până în 500 de lei bucata. Deci între a acuza un om fără să existe de probe, a-l pune într-o astfel de situație, după o viață de muncă, după o carieră militară, să știți că este foarte greu”, a declarat Katia Cicală, avocata generalului Zisu.

Cine e generalul Zisu supranumit ”generalul Cash”

Este unul dintre cei mai influenți generali ai Armatei Române, șef peste toată Logistica Armatei (hoteluri, baze sportive, inclusiv stadionul Ghencea, etc).

De alfel, în vara lui 2023, generalul Zisu a fost acuzat de patronul FCSB, George Becali, că s-ar fi aflat în spatele interzicerii echipei sale de a juca cu rivala Dinamo pe stadionul Ghencea.

„Talpan (colonelul Florin Talpan, juristul CSA Steaua – n.r.) e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu.

Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, a declarat George Becali într-o conferință de presă din iulie 2023.

Potrivit surselor G4Media.ro, generalul Zisu este un apropiat al generalilor Nicolae Ciucă, fost șef al Armatei Române, și al fostului șef al DGIA (serviciul secret al MAPN), generalul Marian Hăpău.