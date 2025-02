BREAKING SURSE Percheziții DNA la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei / Este vizat generalul cu 3 stele Cătălin Zisu / Prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro prin lucrări fictive la extinderea cimitirului Ghencea Militar

Procurorii militari de la DNA fac la această oră percheziții la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei, au declarat surse judiciare pentru G4media.ro.

Este vizat comandantul Logisticii Armatei Române, generalul cu 3 stele Cătălin Ștefăniță Zisu, într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro, potrivit acelorași surse. De altfel, percheziții sunt și la hotelul Haiducului al Armatei, unde locuiește generalul Zisu.

Potrivit surselor G4media.ro, dosarul vizează acuzații de abuz în serviciu. Generalul Zisu ar fi acordat un contract pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar către compania Garden Center Grup, deținută de omul de afaceri Ionel Olteanu.

Procurorii DNA acuză umflarea costurilor prin lucrări fictive de evacuare pâmânt și umplere cu moloz.

21 de persoane vor fi aduse la DNA cu mandat, printre care generalul Zisu și patronul Garden Centre, Ionel Olteanu, potrivit surselor G4media.ro

Cine e generalul Zisu

Comandantul Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, generalul locotenet doctor Cătălin Ștefăniță Zisu, a fost aczuat de patronul FCSB, Gigi Becali, că s-ar fi aflat în spatele interzicerii echipei sale de a juca cu rivala Dinamo pe stadionul Ghencea în vara anului 2023.

„Talpan (colonelul Florin Talpan, juristul CSA Steaua – n.r.) ,e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu.

Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, a declarat Gigi Becal într-o conferință de presă din iulie 2023.

Potrivit surselor G4media.ro, generalul Zisu este un apropiat al generalilor Nicolae Ciucă, fost șef al Armatei Române, și al șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu. De altfel, generalul Ciucă apare la braț cu generalul Zisu în fotografiile suprinse de paparazzi în octombrie 2024.