Fost poliţist din Sibiu, reţinut / Este acuzat că ar fi determinat obţinerea a cinci poliţe RCA oferind date nereale pentru a plăti sume mai mici de bani

Un fost poliţist din Sibiu a fost reţinut, joi, de către poliţişti, fiind acuzat de fals informatic sub forma instigării şi înşelăciune sub forma instigării. El este acuzat că ar fi determinat obţinerea a cinci poliţe RCA oferind date nereale ale maşinilor pentru a plăti sume mai mici de bani, transmite News.ro.

”La data de 22 mai a.c., poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat o percheziţie domiciliară, în municipiul Sibiu, pentru documentarea activităţii infracţionale a unei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de fals informatic sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale), respectiv înşelăciune sub forma instigării, în formă continuată (5 acte materiale)”, a transmis, joi, IPJ Sibiu.

Sursa citată a precizat că un sibian, în vârstă de 48 de ani, a fost reţinut.

”Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada ianuarie – aprilie 2024, bărbatul ar fi determinat o altă persoană să obţină un număr de 5 poliţe de asigurare auto obligatorie RCA prin implementarea, pe un site de profil, a unor date informatice nereale de identificare ale vehiculelor ce urmau a fi asigurate, cu scopul de a plăti prime de asigurare modice în raport cu tipul/marca/modelul vehicului asigurat” au transmis poliţiştii.

Astfel, bărbatul ar fi fost produs un prejudciu de peste 31.000 de lei.

”În urma percheziţiei domiciliare efectuate, au fost ridicate mai multe telefoane mobile, medii de stocare, documente şi înscrisuri”, a mai transmis IOJ Sibiu.

Potrivit Ora de Sibiu, bărbatul reţinut este fost poliţist. Acesta a fost destituit în 2018.