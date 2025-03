Fortificaţii vechi de mii de ani, descoperite în pădurile din judeţul Neamț cu tehnologia LiDAR montată pe drone

Fortificaţii vechi de mii de ani sunt descoperite în pădurile judeţului Neamţ cu ajutorul unor tehnologii noi, care îşi găsesc aplicabilitate şi în domeniul arheologiei, informeaza Agerpres.

Tehnologia LiDAR, montată pe drone care survolează situri arheologice din zone greu accesibile, are rezultate remarcabile în acest domeniu şi aduce noi date extrem de importante pentru arheologi.

Coordonatorul acestui proiect din partea Complexului Muzeal Naţional (CMN) Neamţ, dr. Vasile Diaconu, a explicat că au fost scanate situri arheologice care au o importanţă istorică deosebită.

Aceste cercetări efectuate cu tehnologia LiDAR sunt singurele din judeţul Neamţ şi din zona subcarpatică a Moldovei.

„În anul 2023 a fost implementat proiectul de cercetare ‘ForTum – investigaţii geofizice în situri arheologice cu semnificaţii sociale din judeţul Neamţ’, derulat de CMN Neamţ în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Fizica Pământului, cu scopul de a identifica vestigii arheologice preistorice şi antice în zone împădurite şi mai greu accesibile, dar cu ajutorul tehnologiilor de vârf. Astfel, prin utilizarea dronelor şi a senzorilor LiDAR, în diferite puncte din judeţ au fost scanate situri fortificate, acoperite de vegetaţie forestieră. Doar în acest fel au putut fi obţinute detalii topografice relevante, care îi ajută pe specialişti să înţeleagă modul cum au fost realizate sistemele defensive ale unor vechi aşezări umane”, a precizat cercetătorul.

Cele mai multe investigaţii au avut loc în vecinătăţile oraşului Târgu Neamţ, unde au fost cercetate aşezări fortificate care au fost datate în eneolitic şi epoca bronzului, având o vechime de patru-cinci milenii.

Acest tip de cercetare neinvazivă a fost aplicat şi în cazul Cetăţii Neamţ, fiind singura fortificaţie medievală din Moldova care dispune de o scanare LiDAR, ceea ce permite obţinerea unor date cu importantă valoare istorică ce pot fi folosite pentru promovarea turistică a acestui cunoscut monument istoric.

De acelaşi tip de cercetare a avut parte şi celebrul sit arheologic de la Piatra-Neamţ – Bâtca Doamnei, acolo unde se află o locuire consistentă din perioada dacică.

„Scanările LiDAR au arătat că majoritatea siturilor fortificate se află în zone înalte, care dispuneau de o bună vizibilitate şi au fost întărite prin intermediul unor şanţuri şi chiar valuri de pământ, cu scopul de a le fi sporită capacitatea defensivă. Măsurătorile din teren au indicat că unele dintre aceste şanţuri aveau dimensiuni impresionante (lungimi de câteva sute de metri), care au necesitat un efort uman considerabil”, a menţionat dr. Vasile Diaconu.

Arheologul nemţean susţine că, fără această tehnologie, ar fi fost nevoie de sute de oameni care să sape luni de zile pentru a excava mii de metri cubi de pământ.

„Implementarea acestui demers este un real succes pentru comunitatea arheologică din judeţul Neamţ, mai ales că am găsit în colegii de la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului parteneri de încredere, cu care desfăşurăm acest proiect pilot. Am reuşit să obţinem informaţii şi imagini cu valoare ştiinţifică deosebită pentru situri arheologice care ar fi rămas mult timp ascunse în pădurile Neamţului. Graţie tehnologiilor folosite, putem estima care a fost importanţa acestor fortificaţii şi ce eforturi umane au fost implicate pentru edificarea lor. Recent, pentru a ne completa baza de date, am primit şi sprijin din mediul privat, iar firma Geocad Services a contribuit la realizarea altor măsurători LiDAR pentru situri arheologice mai puţin cunoscute”, a explicat dr. Vasile Diaconu, arheologul implicat în proiect.

Cercetătorul a subliniat că ne aflăm în faţa unui exemplu de bune practici în cercetarea ştiinţifică, nevoită să ţină pasul cu noile tehnologii.

În cazul de faţă, colaborarea dintre arheologi şi fizicieni subliniază tendinţele tot mai evidente spre interdisciplinaritate, iar judeţul Neamţ a avut o foarte bună oportunitate de a-şi cunoaşte mai bine valorosul patrimoniu arheologic pe care îl deţine.