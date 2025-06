„Formula 1, o apă plină cu rechini, pregătiți să te mănânce”, spune Antonelli, înlocuitorul lui Hamilton la Mercedes

Kimi Antonelli a avut parte de un start promițător la Mercedes în sezonul de debut în Formula 1, dar în ultimele trei Mari Premii nu a reușit să adune vreun punct. Italianul în vârstă de doar 17 ani nu se ferește să descrie plastic realitatea dură din Marele Circ: „Este ca o apă plină de rechini”, transmite cel care a venit la echipa lui Toto Wolff în locul lui Lewis Hamilton.

Antonelli s-a bucurat de multe laude în primele curse ale sezonului 2025 din Formula 1. Lucrurile au luat însă o întorsătură neașteptată în ultimele săptămâni, iar Kimi nu a bifat vreun punct în cursele de la Imola, Monaco și Barcelona.

Presiunea este una mare în F1, iar Kimi este pus la încercare în ultima perioadă.

„M-am confruntat cu trei weekenduri foarte dificile și trebuie să fiu sincer, pe partea mentală, nu a fost ușor”, recunoaște Antonelli în weekendul de cursă din Canada, citat de RacingNews365.

„Pentru că aici este ca și cum ai fi într-o apă plină de rechini, iar dacă nu performezi, ești mâncat de rechini”, completează italianul.

🚨 Kimi Antonelli calls F1 “a water full of sharks” after brutal three-race slump 🦈

The Mercedes rookie has hit his first real rough patch:

▪️ Imola – retired (technical issue)

▪️ Monaco – crashed in qualifying

▪️ Barcelona – power unit failure

Despite the pressure, he’s… pic.twitter.com/eBlxrCwMQ8

— Taisen (@TaisenSportza) June 13, 2025