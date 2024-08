Formația Green Day va reedita albumul „American Idiot” pentru cea de-a 20-a aniversare

Formația Green Day va reedita albumul „American Idiot” pentru a sărbători cea de-a 20-a aniversare a albumului în această toamnă, relatează Pitchfork.

Ediția digitală deluxe ajunge pe 25 octombrie și include demo-uri inedite, versiuni live și melodii bonus.

Ediția box set 8xLP include și un nou documentar despre album, 20 Years of American Idiot, alături de documentarul din 2015 Heart Like a Hand Grenade.

American Idiot este cel de-al șaptelea album Green Day și a adus trio-ului primul său album pe locul 1 și Grammy-ul pentru cel mai bun album rock la ceremonia din 2005. Trupa a reeditat anterior albumul din 1994, Dookie, precum și Nimrod din 1997. Cel mai recent album Green Day a fost Saviors din acest an.

American Idiot 20th Anniversary Deluxe Edition:

01 American Idiot

04 Orașul damnaților

05 I Don’t Care

06 Dragi iubiți

07 Tales of Another Broken Home

08 Holiday

09 Boulevard of Broken Dreams

10 Are We the Waiting

11 St. Jimmy

12 Give Me Novacaine

13 She’s a Rebel

14 Extraordinary Girl

15 Letterbomb

16 Wake Me Up When September Ends

17 Homecoming

18 Moartea lui St. Jimmy

19 East 12th St.

20 Nobody Likes You

21 Rock and Roll Girlfriend

22 We’re Coming Home Again

23 Whatsername

01 American Idiot (Live)

02 Jesus of Suburbia (Live)

08 Holiday (Live)

09 Are We the Waiting (Live)

10 St. Jimmy (Live)

11 Boulevard of Broken Dreams (Live)

12 Favorite Son

13 Shoplifter

14 Governator

15 Too Much Too Soon

16 Are the Waiting (VH1-Storytellers)

17 St. Jimmy (VH1-Storytellers)

18 Give Me Novacaine (VH1-Storytellers)

19 Homecoming (VH1-Storytellers)

