Beyoncé conduce nominalizările la Premiile Grammy, la 11 categorii, devenind cel mai selectat artist din istoria galei

Cântăreaţa Beyoncé va fi marea favorită la următoarea ceremonie de decernare a Premiilor Grammy, în 2 februarie 2025 la Los Angeles, cu nominalizări la unsprezece categorii pentru albumul său „Cowboy Carter”, un omagiu adus rădăcinilor afro-americane ale muzicii country, a anunţat vineri Recording Academy, conform News.ro.

Beyoncé se va confrunta cu un alt mega-star al muzicii americane, Taylor Swift, în special la categoria Cel mai bun album, precum şi cu noile staruri pop Charli XCX, Chappell Roan şi Sabrina Carpenter.

Post Malone a primit, de asemenea, primele sale nominalizări la categoriile country în acest an, după ce şi-a lansat albumul de debut „F-1 Trillion” în august. Acesta este nominalizat la categoria album country, iar „I Had Some Help”, colaborarea sa cu Morgan Wallen, este nominalizată la categoria Cântec country şi Duo/grup country. Acestea sunt primele nominalizări la Grammy ale lui Wallen.

Malone se află imediat după Beyoncé, cu şapte nominalizări, la egalitate cu Billie Eilish, Kendrick Lamar şi Charli XCX, care a obţinut primele sale nominalizări ca artist solo.

Omniprezentul dis track al lui Lamar lansat în timpul conflictului cu Drake, „Not Like Us”, este nominalizat pentru discul şi cântecul anului, cântec rap, videoclip, precum şi pentru Cea mai bună interpretare rap. El are două nominalizări simultane la această ultimă categorie, o premieră în carieră: Future & Metro Boomin featuring Lamar, „Like That” este nominalizat pentru Cea mai bună performanţă rap şi Cel mai bun cântec rap.

Aceasta este a treia oară când primeşte două nominalizări simultane pentru Cel mai bun cântec rap.

Taylor Swift şi Sabrina Carpenter şi Chappell Roan, nominalizate pentru prima dată, se laudă cu câte şase nominalizări.

Anul trecut, femeile artiste au dominat categoriile majore. Anul acesta, acest lucru continuă oarecum, dar tendinţa principală pare să fie o variaţie de gen. La categoria Albumul anului, alături de „Cowboy Carter” se află albumul new age, alt-jazz „New Blue Sun” al lui André 3000 şi „Djesse Vol. 4” al multi-instrumentistului Jacob Collier. Vedetele pop în ascensiune Carpenter şi Roan completează lista, cu „Short n’ Sweet” şi „The Rise and Fall of a Midwest Princess”, precum şi „The Tortured Poets Department” a lui Swift, „Hit Me Hard and Soft” a lui Eilish şi „BRAT” a lui Charli XCX .

Eilish este singura artistă ale cărei prime trei albume au fost nominalizate pentru Albumul anului.

Anul trecut, Swift a câştigat premiul pentru Albumul anului cu piesa „Midnights”, doborând recordul pentru cele mai multe victorii în această categorie, cu patru. Anul acesta, ea devine prima femeie din istorie cu şapte nominalizări în carieră la această categorie.

La categoria Cel mai bun artist nou, Carpenter şi Roan vor fi faţă în faţă, alături de Benson Boone, Doechii, Khruangbin, RAYE, Shaboozey şi Teddy Swims.

La categoria Cântecul anului, Beyoncé este însoţită de Eilish cu „Birds of a Feather”, Swift şi Post Malone cu „Fortnight”, „Good Luck, Babe!” a lui Roan, „Please Please Please” a lui Carpenter, „Not Like Us” a lui Lamar, „Die With A Smile” a lui Lady Gaga şi Bruno Mars şi „A Bar Song (Tipsy)” a lui Shaboozey.

Shaboozey este, de asemenea, nominalizat pentru prima dată. Piesa sa „A Bar Song (Tipsy)” este cel mai mare cântec al anului, având mai multe săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100 decât oricare altul – este atât de popular, încât un remix al piesei este, de asemenea, nominalizat pentru înregistrare remixată.

Shaboozey este nominalizat la categoria rap performance pentru participarea sa la piesa „SPAGHETTII” a lui Beyoncé. Linda Martell, prima femeie muzician de culoare cu succes comercial în country, este, de asemenea, prezentă pe melodie, oferindu-i artistei în vârstă de 83 de ani prima sa nominalizare la Grammy.

Pentru înregistrarea anului, „Texas Hold ‘Em” va concura cu „Fortnight” a lui Swift şi Post Malone, „Birds of a Father” a lui Eilish, „Not Like Us” a lui Lamar, „Good Luck, Babe!” a lui Roan, „Espresso” a lui Carpenter, „360” a lui Charli XCX şi ultimul cântec nou al Beatles, „Now and Then”, asistat de AI.

Premiile Grammy 2025 vor fi difuzate în 2 februarie, în direct pe CBS şi Paramount+, de la Crypto.com Arena din Los Angeles.