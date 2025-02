Focul viu înconjurat de gheaţă şi zăpadă în zona Lopătari, Buzău, surprins la -10 grade Celsius de un localnic / ”Nu se stinge niciodată deoarece este alimentat de gazele prezente în adâncuri„

Focul viu din comuna Lopătari, judeţul Buzău, continuă să îşi arunce din măruntaiele pământului flăcările, fiind surprins de un localnic printre stâncile îngheţate şi încărcate cu zăpadă, transmite Agerpres.

Focul Viu este o rezervaţie geologică, aflată în comuna Lopătari şi se întinde pe o suprafaţă de 0,03 ha. În ciuda ninsorilor abundente din zona de munte şi a temperaturilor scăzute, limbile de foc se ridică în continuare la zeci de centimetri deasupra pământului, stârnind curiozitatea turiştilor şi a localnicilor.

„Nu mai văzusem focul viu de aproape 2 ani, nu mai trecusem pe acolo, ţinând cont de peisajul frumos de iarnă m-am gândit să fac o vizită. Am ajuns acolo, am coborât fără probleme în zona în care se află. Se vede şi iarna, nu sunt copaci sau vegetaţie mare. Aproape de el se găseşte şi un izvor, nu este astupat. În dimineaţa în care am fost erau undeva la -10 grade Celsius”, a declarat Daniel Bănică.

Fenomenul este explicat prin depozitele de gaze naturale aflate în subteran, care în drumul lor către suprafaţă se aprind cu ajutorul cristalelor de cuarţ.

„Focul care a luat naştere în acest mod nu se stinge deoarece este alimentat de gazele prezente în adâncuri. Uneori, flăcările pot să atingă un metru înălţime. Acest spectacol al naturii este mult mai impresionant dacă este admirat pe timpul nopţii pentru că atunci se poate observa culoarea albăstruie a flăcărilor. Totuşi, contrar credinţelor locale, focul viu se stinge dacă presiunea gazelor scade sau din pricina vântului sau a ploii. (…) O legendă locală relatează cum a luat naştere Focul viu: conform acesteia, un balaur cu mai multe capete şi care arunca pe nări flăcări arzătoare făcea prapăd în satul Terca. Singurul care a îndrăznit să-l înfrunte a fost Munteanul cel viteaz. După o luptă care a durat două nopti şi două zile, acesta a reuşit să reteze capetele balaurului care au căzut care-ncotro. De aceea ies flăcări din loc în loc prin crăpăturile pământului pârjolit”, descrie fenomenul Consiliul Judeţean Buzău, pe pagina instituţiei.

Focul Viu de la Lopătari face parte din Geoparcul „Ţinutul Buzăului”, recunoscut drept sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural de importanţă mondială. Pentru a ajunge la Focul viu, turiştii se pot deplasa pe DN 2 (E85), iar din comuna Mărăcineni pot urma DJ 203K către Mânzăleşti – Lopătari, fiind recomandat să se apeleze la un ghid local.