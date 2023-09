First Bank, distinsă cu titlul de „Best Places to Work in 2023”, redefinește cultura organizațională (P)

În contextul unei piețe muncii volatile, atât la nivel mondial, cât și în România, First Bank vine cu o abordare care reconfirmă titlul de „Cel mai bun loc de muncă în 2023”. Cultura organizațională a băncii se sprijină pe cinci piloni fundamentali: provocare, echipă, comunicare, recunoaștere și flexibilitate.

În ciuda domeniului financiar notoriu pentru rigiditatea sa, First Bank a creat o atmosferă de lucru prielnică dezvoltării în carieră, oferind un mediu în care tinerii se simt înțeleși și apreciați pentru calitățile și pasiunile lor. Promovează valorile de colaborare, sprijin reciproc și autonomie individuală, păstrând totodată un mediu digitalizat și în transformare. Având ca scop evoluția permanentă a angajaților săi, compania oferă oportunități variate de explorare și de învățare. Un loc de muncă devine astfel mult mai mult de atât, este parte dintr-o viață echilibrată și plină de satisfacții.

First Bank excelează în comunicare, oferind un dialog deschis și transparent între conducere și angajați.Idea noii campanii de employer branding, „The bank where everyone shines their firsts”, evidențiază oportunitatea pe care fiecare angajat o are în a-și împărtăși punctul de vedere. Banca aduce în prim-plan recunoașterea muncii angajaților, oferind feedback onest și expunere pozitivă a ideilor inovatoare și a realizărilor individuale și de echipă.

First Bank oferă o perspectivă nouă angajaților săi, promovând proiecte complexe și multi-departamentale, îndemnându-i să-și depășească limitele. Angajații sunt motivați să evolueze și să-și atingă obiectivele, beneficiind de un mediu de lucru stimulativ în fața provocărilor actuale ale societății.

„După atâția ani, am acumulat multă experiență, aceasta mi-a adus cu sine un sentiment de încredere în cunoștințele și abilitățile proprii, subestimând astfel importanța de a asculta și de a învăța de la alții. Am conștientizat totuși că ascultarea rămâne un aspect esențial al comunicării eficiente și al învățării continue, indiferent de nivelul de experiență pe care îl aveam”, povestește Mirela Chirulescu, în prezent SME Sales Coordintator în cadrul First Bank.

„Voiam să mă dezvolt în zona inovării pentru a aduce plus valoare în sfera de acțiune, așadar indiferent de experiența pe care am acumulat-o până la venirea mea în First Bank, am înțeles că ceilalți pot aduce perspective noi și idei inovatoare. Prin ascultare am putut învăța lucruri noi și chiar îmbunătăți abilitățile existente.

Chiar și cu experiență considerabilă, nimeni nu poate ști totul. Ascultarea și deschiderea pentru a învăța de la alții poate ajuta la evitarea capcanei încrederii excesive în cunoștințele proprii. Acesta este cel mai important câștig al meu în First Bank, aici mi-am permis să fac lucrul acesta, să am timp să ascult și să găsesc deschidere din partea tuturor”, adaugă Mirela Chirulescu despre experiența proprie în companie.

Depășind ideea standard de flexibilitate legată doar de programul de lucru, First Bank permite angajaților să se adapteze, să inoveze și să jongleze între proiecte, promovând un mediu de lucru dinamic în care fiecare om simte că este la locul potrivit.

Aceste valori fundamentale, alături de multe altele pe care angajații le pot descoperi, plasează First Bank ca un angajator de top, fiind prima instituție financiară distinsă cu titlul „Best Places to Work”, o certificare obținută în urma unei evaluri neutre și obiective a politicilor de HR, dar și a satisfacției angajaților.

Pentru mai multe detalii despre oportunitățile de dezvoltare de la First Bank și despre oportunitățile actuale de carieră, vizitați website-ul First Bank, secțiunea Cariere.