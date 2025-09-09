Firmele coreene au fost avertizate cu privire la vizele americane îndoielnice înainte de raidul la fabrica Hyundai din Statele Unite
Mulți muncitori sud-coreeni au fost trimiși în SUA cu documente îndoielnice, în ciuda îndoielilor lor și a avertismentelor privind aplicarea mai strictă a legilor americane privind imigrația înainte de raidul de săptămâna trecută la o uzină Hyundai, potrivit muncitorilor, oficialilor și avocaților, scrie Reuters.
De ani de zile, companiile sud-coreene au declarat că se confruntă cu dificultăți în a obține vize de muncă pe termen scurt pentru specialiștii necesari în fabricile lor de înaltă tehnologie din Statele Unite și au ajuns să se bazeze pe o zonă gri de interpretare mai lejeră a regulilor privind vizele sub administrațiile americane anterioare.
Atunci când acest lucru s-a schimbat în primele zile ale celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, unor muncitori li s-a refuzat intrarea în Statele Unite pe baza unor statute care nu permiteau pe deplin munca, potrivit interviurilor Reuters cu mai mulți muncitori de la diverse companii, oficiali guvernamentali și de companie, și avocați specializați în imigrație.
Peste 300 de sud-coreeni s-au numărat printre cele 475 de persoane reținute și arestate de autoritățile federale americane la fabrica de baterii auto a Hyundai Motor, lângă Savannah, Georgia, joi, în cea mai mare operațiune de aplicare a legii la o singură locație din istoria operațiunilor de investigație ale Departamentului pentru Securitate Internă.
Mulți dintre cei arestați erau muncitori calificați care au fost trimiși în SUA pentru a instala echipamente la fabrica aproape finalizată cu un program de scutire de viză, sau cu vize B-1 de călătorie de afaceri, care în mare parte nu permiteau munca, au declarat trei persoane.
„Este extrem de dificil să obții o viză H-1B, care este necesară pentru inginerii de baterii. De aceea unii oameni au obținut vize B-1 sau ESTA”, a declarat Park Tae-sung, vicepreședinte al Asociației Industriei Bateriilor din Coreea, referindu-se la Sistemul Electronic pentru Autorizația de Călătorie.
O persoană care lucrează la uzina din Georgia a declarat pentru Reuters că aceasta a fost de mult timp o practică de rutină. „A existat un semnal de alarmă… Ei ocolesc legea și vin să muncească”, a spus persoana, cerând să nu fie numită din cauza sensibilității chestiunii.
Arestările au șocat Coreea de Sud, deși muncitorii și-au exprimat anterior îngrijorarea că ar putea fi prinși între reprimarea imigrației a lui Trump și eforturile corporative de a proteja investițiile în Statele Unite care se află în centrul negocierilor comerciale și tarifare în curs de desfășurare.
‘I-AM IMPLORAT’
Un tehnician de echipamente din Coreea de Sud, care a lucrat anterior cu șase dintre persoanele arestate, a spus: „I-am avertizat că și-ar putea strica viața dacă sunt prinși”.
„I-am implorat să nu mai meargă în Statele Unite”, a spus el, vorbind sub condiția anonimatului.
El a spus că a obținut o dată o viză B-1 din Statele Unite susținând că este un supraveghetor, mai degrabă decât un specialist în echipamente.
Un alt tehnician de echipamente care lucrează ca subcontractor cu LG Energy Solution a spus că cererea sa pentru o viză B-1 pentru a lucra la fabrica Hyundai din Georgia a fost respinsă la începutul acestui an, fără explicații. Când a încercat apoi să zboare în Mexic și să treacă granița, a fost împiedicat să se îmbarce în Seul.
„Am crezut că SUA este aliatul nostru… dar mă tratează ca pe un imigrant ilegal”, a spus el.
LG Energy Solution lucrează cu Hyundai pentru a construi fabrica.
Oficialii de la LGES erau conștiență de problemele de lungă durată și unii dintre angajații și subcontractorii companiilor erau reticenți în a călători în Statele Unite de teama de a li se refuza intrarea, au declarat două dintre surse.
„LG Energy Solution a lucrat activ pentru a rezolva problemele vizelor” pentru angajații și subcontractorii săi, inclusiv organizând sesiuni de informare despre vize prin intermediul firmelor de avocatură pentru a „preveni problemele juridice”, a declarat LGES într-un comunicat atunci când a fost întrebată de Reuters despre vizele angajaților săi.
Ca răspuns la întrebările Reuters despre acuzațiile de încălcări ale imigrației de către subcontractorii de la uzină, Hyundai Motor a făcut referire la un comunicat care spunea că are „toleranță zero pentru cei care nu respectă legea” și că va investiga practicile de angajare ale furnizorilor și ale subcontractorilor lor.
LGES a declarat că 47 dintre angajații săi au fost arestați în raidul din Georgia și i-a avertizat pe restul muncitorilor săi din Statele Unite să plece sau să se adăpostească acasă.
Nu a existat niciun indiciu că vreun angajat Hyundai a fost reținut. Majoritatea persoanelor reținute erau angajați ai subcontractorilor, mai degrabă decât angajați direcți, au declarat LGES și Hyundai Motor.
‘OCOLIREA LEGII’
Persoanele reținute în Georgia urmează acum să fie eliberate și trimise acasă, dar raidul aruncă o umbră asupra relațiilor de afaceri dintre SUA și Coreea de Sud, o sursă majoră de investiții străine în Statele Unite.
Oficialul Ministerului de Externe Kim Dong-min a declarat pentru Reuters în iulie că lipsa vizelor de muncă adecvate pentru subcontractori i-a forțat să apeleze la ESTA pentru a călători rapid în SUA, ceea ce a dus la refuzul intrării în SUA pentru unii.
El a vorbit pentru Reuters în marja unui seminar despre „refuzurile de viză” organizat de Asociația Industriei Bateriilor din Coreea, ale cărei companii membre includ LGES și furnizorii lor.
Coreea de Sud a cerut de mult timp crearea unei noi categorii de vize americane pentru muncitorii calificați, similară cu cele pentru partenerii de liber schimb ai SUA, cum ar fi Australia și Singapore, dar demersul a făcut progrese reduse.
Ministrul de Externe al Coreei de Sud a plecat la Washington luni, cu reforma vizelor în fruntea agendei sale.
În timp ce Trump insistă pentru investiții, el a spus duminică că firmele trebuie să angajeze și să formeze muncitori americani și să respecte legile privind imigrația.
El a lansat, de asemenea, ideea că ar analiza posibilitatea ca unii experți străini din domeniul producției să aibă voie să intre în țară pentru a ajuta la formarea muncitorilor americani.
Oficialul Departamentului de Comerț al SUA, Andrew Gately, a avertizat anul trecut companiile sud-coreene și subcontractorii lor să nu „ocolescă legea” în cererile de viză.
„Vă rugăm să nu vă puneți angajații sau angajații subcontractorilor dumneavoastră în pericol”, a spus el la un seminar la Seul.
