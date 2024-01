Firea: Nu mi-am dorit o tensionare a relațiilor vorbind despre candidatură. Săptămâna viitoare se va tranșa în PSD / Atunci când voi fi anunțată candidatul validat, să fie anunțați și candidații la cele 6 sectoare

Gabriela Firea a declarat, miercuri, într-o intervenție la Antena 3, că nu și-a dorit o tensionare a relațiilor vorbind despre candidatură, dar că săptămâna viitoare se va tranșa în PSD și a cerut ca, atunci când va fi anunțată candidatul validat la Primăria Capitalei, să fie anunțați și candidații la cele 6 sectoare.

„Nu am crezut că voi crea o ușoară iritare prin faptul că am răspuns unor întrebări ale jurnaliștilor (…) Nu mi-am dorit o iritare, o tensionare a relațiilor, cred că suntem un partid democratic și putem vorbi liber (…) Eu mi-am exprimat nedumerirarea de ce se tergiversează anunțul ferm al candidaturii mele, pentru că eu anul trecut am fost anunțată de președintele partidului ca fiind candidatul ferm. Eu nu m-am autopropus. Chiar am fost nedumerită la acesl moment și i-am spus într-o discuție particulară că mi se pare cam devreme (…) Ulterior declarațiile au fost dubitative”, a afirmat Firea.

Ea a mai declarat că „alegerile bat la ușă”, având în vedere scenariul plauzibil al comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale, „și avem datoria morală să clarificăm pentru că oamenii vor să știe cu cine votează”.

„Politica e o activitate care se realizează în echipă. Domnul Ciolacu e președinte al partidului, eu prim-vicepreședinte și lider al organizației de București, suntem o echipă și unii fără alții nu putem să luăm decizii”, a mai spus Firea.

Gabriela Firea a precizat că săptămâna viitoare se va tranșa „într-un fel sau altul” în privința candidaților PSD, pentru toată țara.

„Nu e vorba de condiții, dar am o rugăminte, ca să formulez cât se poate de amiabil, în momentul când voi fi anunțată candidat validat nu cu deocamdată, să fie anunțați și candidații la cele 6 sectoare, să nu ne trezim înainte de a depune candidaturile că unul sau altul dintre colegi nu mai este în echipa noastră”, a susținut Firea.

În privința altor posibili candidați din partea PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea a declarat: „Știu de dorința exprimată mai mult informal, dar negată oficial de dl Robert Negoiță, despre colegul Daniel Băluță nu știu să existe o asemenea dorință nici formal, nici informal. Pe domnul Streinu Cercel l-am măsurat într-un sondaj pentru primăria Sectorului 1. Ne-a mulțumit, dar ne-a spus că vrea să-și continue activitatea în senat”.