Filmul „Anul Nou care n-a fost”, premiat în festivaluri internaţionale şi nominalizat la European Film Awards, va avea premiera pe Netflix în 22 decembrie

„Anul Nou care n-a fost”, filmul românesc îndelung aplaudat în festivalurile internaţionale şi în sălile de cinema din România, va fi disponibil online din 22 decembrie pe Netflix, pentru abonaţii platformei din România şi Republica Moldova, la 35 de ani de la Revoluţia din 1989, transmite News.ro.

Nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film (European Film Awards) în categoria European Discovery 2024 – Prix FIPRESCI, „Anul Nou care n-a fost” are la activ peste 20 de selecţii în festivaluri internaţionale, şi 14 premii: Cel mai bun film al secţiunii Orizzonti, Premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film, Premiul Bisato d’Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu şi menţiunea specială pentru imagine Authors under 40 „Valentina Pedicini” acordată directoarei de imagine Boróka Biró – la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia -, Premiul Special al Juriului în cadrul Bucharest International Film Festival, Trofeul pentru Cel mai bun film la B3 Festival of the Moving Image din Frankfurt, Menţiunea specială a juriului „Molodist” International Film Festival, Kiev, Silver Atlas, premiul pentru regie şi Youth Jury Prize (Premiul Juriului Tânăr) la Festivalul Internaţional de Film Arras, Franţa, Premiul pentru cel mai bun film (Golden Pyramid) din competiţia Festivalului Internaţional de Film de la Cairo, Egipt, Premiul Păunul de argint/ Silver Peacock pentru Cel mai bun regizor la Goa International Film Festival, India, precum şi Marele Premiu „Aleksandar Saša Petrović” pentru cel mai bun film, Premiul „Gordan Mihić” pentru scenariu (acordat lui Bogdan Mureşanu) şi menţiunea specială a juriului pentru Vanja Kovacevic (montaj), în cadrul Original Film Festival/ Festival Autorskog Filma, Serbia.

Acţiunea filmului „Anul Nou care n-a fost”, are loc în urmă cu 35 de ani, într-un moment când România fierbe, dar nimeni nu vorbeşte despre asta. Poveşti interconectate se desfăşoară într-o singură zi, în care personajele caută normalitate, siguranţă, iubire, libertate şi sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică. Ne aflăm pe 21 decembrie 1989. Viaţa pare să continue ca de obicei, cu piese de teatru cenzurate, case demolate, proletari adunaţi pentru o mare demonstraţie, momente artistice ale studenţilor care ironizează comunismul, în acelaşi timp cu spectacolele TV care se pregătesc de Anul Nou pentru glorificarea lui Ceauşescu. În disconfortul caselor neîncălzite, oamenii încă se luptă cu problemele vechi de când lumea: diferenţele de opinie dintre tată şi fiu, nostalgia după un fost iubit sau ura faţă de mama soacră. Dar, mai presus de toate, Securitatea veghează vigilent.

Şase personaje şi poveştile lor de viaţă aparent paralele se întâlnesc în anumite puncte invizibile ale acestei tragicomedii, iar la explozia unei petarde toate duc la o rezoluţie comună: sfârşitul unei lumi, căderea regimului comunist în România.

După fuga unei actriţe care avea un rol important în programul patriotic de Anul Nou (Victoria Raileanu), o echipă TV (Mihai Călin, Gabriel Radu, Marian Râlea, Mircea Lăcătuş), caută soluţii rapide pentru a o înlocui, la comanda reprezentantului Securităţii (Ion Sapdaru) şi a duce la bun sfârşit sarcina filmării momentului denumit Pluguşorul Patriotic. O tânără actriţă de la un teatru de stat (Nicoleta Hâncu) vrea să scape de rolul patriotic pentru care este chemată la televiziunea publică. Fiul unui regizor TV (Andrei Miercure) şi prietenul său cel mai bun (Vlad Ionuţ Popescu), studenţi, urmăriţi de Securitate pentru activitatea lor artistică subversivă, plănuiesc să fugă din ţară cu ajutorul unei rude (Vasile Muraru).

Regizorul (Mihai Călin) trebuie să aleagă între a-şi salva fiul de la exmatriculare şi a-şi proteja colegii, aşa cum îi sugerează soţia (Manuela Hărăbor). O pensionară elegantă (Emilia Dobrin) se luptă să-şi păstreze amintirile înainte de demolarea casei – moment pe care nu-l poate împiedica, în tip ce fiul securist (Iulian Postelnicu) şi nora ei (Ada Galeş) încearcă să o convingă de avantajele traiului la bloc. Un muncitor care-i ajută are, însă, o problemă mult mai gravă: împreună cu soţia sa (Ioana Flora) încearcă să găsească soluţii pentru a se proteja după ce află că fiul lor (Luca Toma) a scris o scrisoare periculoasă către „Moş Gerilă”.

Filmul scris şi regizat de Bogdan Mureşanu, distribuit de Forum Film, şi reprezentat internaţional de compania Cercamon, va ajunge şi în cinematografele din Ţările de Jos, Luxemburg, Franţa şi Grecia.

Publicul din Ţările de Jos va avea ocazia să-l vadă din 19 decembrie.

„Anul Nou care n-a fost” are în distribuţie peste 40 de actori: Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeş, Victoria Răileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuţ Popescu, Theodor Şoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuţ, Sorin Cociş, Marius Damian, Marian Adochiţei, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma şi mulţi alţii.

Boróka Biró şi Tudor Platon semnează imaginea, iar Vanja Kovacevic şi Mircea Lăcătuş montajul. De sunet s-au ocupat: Alex Dragomir, Iolanda Gârleanu; montaj, design & mixaj sunet: Sebastian Zsemlye/Raza Studio. Iulia şi Victor Fulicea au realizat scenografia. Dana Anghel, Iulia Roşeanu şi Domnica Bodogan s-au ocupat de costume, machiaj, respectiv coafura. Castingul filmului a fost realizat de Viorica Capdefier.