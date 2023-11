Filarmonica de Stat Târgu Mureș concertează în Sala de Aur de la Viena, pentru prima dată în istoria sa / Programul cuprinde lucrări de George Enescu și Bartok Bela

Pentru prima dată în istoria sa, Filarmonica de Stat Târgu Mureș va concerta la MusikVerein Viena, Sala de Aur, sală unde în fiecare an are loc renumitul concert de An Nou, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Concertul va avea loc în data de 8 noiembrie 2024, când peste 70 de muzicieni vor urca pe prestigioasa scenă a muzicii clasice din capitala Austriei.

„Ne bucurăm foarte mult că am obținut această sală, de unde urmărim întotdeauna concertul de Anul Nou. Publicul larg cunoaște această sală splendidă, are 1.700 de locuri și în picioare încă 300, deci este o sală imensă, va fi o provocare pentru noi cum să obținem să ajungem la un public atât de numeros în Viena”, a declarat directorul filarmonicii târgumureșene, György Levente.

Programul concertului cuprinde lucrări de George Enescu și Bartok Bela, care au studiat la Viena și au concertat la Târgu Mureș, dar și lucrări de Astor Piazzola. Dirijorul orchestrei este Pablo Boggiano.

„Noi am pus în program lucrări de Enescu, de Bela Bartok și, fiindcă dirijorul este argentinian, am pus și niște lucrări de Astor Piazzola. Trebuie să știm că Enescu a concertat la Târgu Mureș de șapte ori, între 1927 și 1939. Și Bartok a fost de mai multe ori la Târgu Mureș și, la rândul lor, au studiat la Viena”, a spus György Levente.

Pentru că Sala de Aur are o acustică deosebită, Filarmonica din Târgu Mureș va avea o serie de repetiții speciale anul viitor pentru a se ridica la nivelul așteptărilor publicului din capitala Austriei.