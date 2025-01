Festivalul Internaţional „George Enescu” va cuprinde evenimente culturale şi concerte în toată țara / Dirijorul Cristian Măcelaru: La ediţia din acest an vor fi prezenţi în România foarte mulţi artişti care la ora actuală sunt cei mai recunoscuţi pe toate planurile internaţionale

Ediţia a XXVII-a a Festivalului Internaţional ‘George Enescu’ pune un accent important pe evenimente culturale şi concerte, cât mai multe în toată România şi pentru toţi românii, a afirmat dirijorul Cristian Măcelaru, directorul artistic al festivalului, în cadrul unei conferinţe susţinute, luni, la Bucureşti, transmite Agerpres. Cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional ‘George Enescu’ va avea loc în perioada 24 august – 21 septembrie.

„Acest an este un an în care comemorăm 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor George Enescu. Desigur, fiecare festival şi crearea festivalului în sine a fost pentru a pune într-un plan global mai important şi mai vizibil muzica şi geniul lui Enescu şi continuăm în acelaşi fel. În acest an avem multe din compoziţiile lui Enescu. Vor fi şi lucruri inedite care vor fi prezentate în festival din compoziţiile lui Enescu, lucruri care desigur vor fi accesibile pentru dumneavoastră să le vedeţi pe site-ul festivalului”, a spus Cristian Măcelaru.

El a precizat că la ediţia din acest an a festivalului vor fi marcate mai multe evenimente cu o serie de concerte.

„Se împlinesc 70 de ani de la moartea lui Enescu. Dar mai aveţi câţiva compozitori foarte apropiaţi de Enescu şi de inima iubitorilor de muzică din România. Se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Şostakovici, care va avea o viziune aparte în festival; se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui Pierre Boulez; se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui Maurice Ravel; iar, în acelaşi timp, se împlinesc 100 de ani de la naşterea dirijorului Marin Constantin; 100 de ani de activitate pentru Orchestra Naţională Simfonică daneză; 45 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii de Cameră din Bremen şi 70 de ani de la întemeierea Orchestrei Filarmonice Transilvania din Cluj-Napoca. Având aceste cifre frumoase, aceşti ani frumoşi, am gândit o serie de concerte în care să aniversăm aceste lucruri frumoase. De aceea, veţi vedea o serie de concerte la Sala Radio care pune accente pe aceşti compozitori şi vom prezenta o serie nouă de concerte în această sală”, a explicat directorul artistic al festivalului.

Cristian Măcelaru a arătat că vor fi continuate la Bucureşti şi cele 95 de concerte – 27 la Sala Palatului, 28 la Ateneu, 11 concerte de la miezul nopţii, concertele de la Sala Radio, seria Enescu la 70 de ani de la trecerea în eternitate – care vor fi la Sala Auditorium, seria concertelor pentru familii şi pentru copii.

„Apoi, avem un lucru inedit, în care prezentăm două opere puse în scenă la Opera Naţională. Vorbim despre ‘Oedip’ de Enescu şi vorbim despre Ravel – ‘Ora spaniolă’. E foarte frumos că putem avea acest lucru în festival. (…) Mai avem multe alte opere. Avem şapte opere prezentate în concert, opere inedite”, a mai spus Măcelaru.

La ediţia din acest an a festivalului vor fi prezenţi în România „foarte mulţi artişti care la ora actuală sunt cei mai recunoscuţi pe toate planurile internaţionale”.

Ministrul Culturii, Natalia Intotero, a afirmat că prezenţa unui astfel de festival în România se datorează şi directorului artistic al festivalului, Cristian Măcelaru.

„Va fi o ediţie de succes şi faptul că s-a pornit din primele zile ale anului calendaristic sunt convinsă că România va câştiga din nou apreciere la nivel internaţional, nu numai naţional, prin prestanţa artiştilor, prin implicarea tuturor. (…) Sunt aici pentru a vă asigura de toată dăruirea noastră. (…) Aşa cum am menţionat la început, bugetul încă nu este creionat, aşteptăm cu interes, dar vă asigur că vom depune toate diligenţele pentru a avea un buget care să satisfacă nevoia şi, în egală măsură, din discuţiile avute cu doamna Uruc, săptămâna trecută, dânşii au făcut o solicitare mai mare faţă de anul trecut, aproape 24-25 la sută. Sperăm noi să ne încadrăm în bugetul care să satisfacă derularea acestui festival în cele mai bune condiţii. (…) Aşa cum s-a menţionat, este un brand de ţară şi este de datoria noastră, a tuturor, de a susţine şi a duce mai departe acest brand de ţară”, a spus Natalia Intotero.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că Festivalul ‘Enescu’ impune un standard şi este nevoie ca Bucureştiul să devină un brand pentru tipul acesta de evenimente.

„E o mare bucurie pentru Bucureşti că găzduieşte festivalul acesta. Este una din preocupările noastre de a stimula evenimente culturale, academice, sportive, pentru ca Bucureştiul să devină un brand pentru tipul acesta de evenimente. E nevoie de Festivalul ‘Enescu’ în peisajul cultural românesc pentru că impune un standard şi obligă, prin raportare la acest standard, pe ceilalţi operatori culturali. E nevoie de Festivalul ‘Enescu’ şi pentru contactul cu marele public. Trăim o perioadă în care am pierdut din repere şi e important să ne reconectăm la cultură”, a subliniat Nicuşor Dan.

El a amintit că în urma votului bucureştenilor de la referendum, „dacă se întâmplă nişte lucruri în continuare, probabil că contribuţia Primăriei la acest uriaş eveniment va fi mai mare”.

Cristina Uruc, managerul interimar ARTEXIM, organizatorul festivalului, a evidenţiat că ediţia a XXVII-a a Festivalului ‘Enescu’ „se anunţă a fi una foarte provocatoare, poate una din cele mai provocatoare din punct de vedere organizatoric”.

„80 de concerte simfonice, de cameră, coruri, ansambluri instrumentale de la doi la zece muzicieni, din 28 de ţări, vor veni la Bucureşti şi în ţară, printre care 18 sunt din România, 9 din Germania, 6 ansambluri de proiecte europene (…), urmate de ansambluri din Franţa, Marea Britanie, Italia, Elveţia, Spania, Polonia, Austria sau ţări nordice precum Danemarca, Estonia, Lituania sau Letonia”, a precizat organizatorul evenimentului.

Directorul festivalului a evidenţiat că în cadrul festivalului vor avea loc şi în ţară aproximativ 50 de concerte şi recitaluri, care se vor desfăşura la Timişoara, Cluj, Sibiu, Iaşi, Bacău, Arad, dar şi în săli noi de concerte la Satu Mare, Brăila.