Festivalul Internaţional de Film Experimental Bucureşti – între 22 şi 28 septembrie

Peste 60 de filme de scurt şi lungmetraj vor fi prezentate, în premieră naţională, la cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti (BIEFF), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, Agerpres, ediţia din acest an a BIEFF va avea loc între 22 şi 28 septembrie, sub tema la Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie şi Cinema Union sub tema „Common Ground”/ „Teren Comun”.

„Într-o lume în care individualismul şi diferenţele sociale, economice şi culturale sunt speculate până la refuz de către capitalismul de platformă printr-un proces accelerat de alienare algoritmică, BIEFF îşi propune să celebreze ceea ce ne uneşte şi să exploreze moduri alternative de a crea şi de a trăi, invitând publicul să caute legături acolo unde par a fi doar rupturi, să asculte şi să privească dincolo de graniţe şi diferenţe. În întunericul sălii de cinema, poveştile şi imaginile de pe ecran se întâlnesc cu experienţele şi imaginaţia spectatorilor pe un teren comun în care sperăm să re-învăţăm cum să fim împreună”, a declarat Oana Ghera, directoarea artistică a festivalului, citată în comunicat.

Selecţia de filme a BIEFF.15 a fost realizată de Oana Ghera, directoarea artistică a festivalului, alături de echipa de selecţioneri formată din criticii de film Flavia Dima, Călin Boto şi Dora Leu.

Printre titlurile prezentate în acest an se numără şi cel mai nou film al regizorului palestinian Kamal Aljafari, „With Hasan in Gaza”, care va deschide cea de-a 15-a ediţie BIEFF la doar o lună după premiera mondială de la Locarno, unde a fost recompensat cu Premiul Europa Cinemas Label.

După sublimul „What Do We See When We Look at the Sky”, cineastul georgian Alexandre Koberidze revine la rădăcinile sale lo-fi în „Dry Leaf”. Lungmetrajul, premiat şi el la aceeaşi ediţie Locarno cu o Menţiune Specială în Competiţia Internaţională şi Premiul FIPRESCI, a fost filmat în întregime cu un telefon Sony Ericsson fabricat în 2009 şi va închide cea de-a 15-a ediţie BIEFF pe 28 septembrie.

Colectivul argentinian El Pampero Cine, o prezenţă formidabilă în cinematografia independentă contemporană, va fi subiectul unui focus special la BIEFF.15. Format din regizorii Laura Citarella, Mariano Llinas, Agustin Mendilaharzu şi Alejo Moguillansky colectivul s-a bucurat în ultimii ani de un succes în creştere în rândul cinefililor şi al criticii de specialitate. Cu ocazia prezenţei la Bucureşti a regizorilor Laura Citarella, Mariano Llinas şi Agustin Mendilaharzu, publicul va avea ocazia să revadă câteva dintre cele mai aclamate lucrări din catalogul de peste 25 de filme produse în ultimele două decenii, şi să participe la un masterclass susţinut de cei trei autori.

Abonamentele pentru Festivalul Internaţional de Film Experimental Bucureşti – BIEFF vor fi puse în vânzare pe platforma Eventbook la începutul săptămânii viitoare. Programul complet va fi anunţat în curând.

Festivalul este organizat de Asociaţia Culturală Manekino şi co-finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei şi Primăria Sectorului 1 Bucureşti.