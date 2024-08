Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) va avea loc între 24 și 29 septembrie. Tema: „Jocuri Serioase”

Cea de-a paisprezecea ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București – BIEFF va avea loc în București, în perioada 24 – 29 septembrie 2024, la Cinema Elvire Popesco, Cinema Union și Cinemateca Eforie. Festivalul aduce din nou în atenția publicului cele mai recente producții ale cinema-ului experimental și invită cinefilii să descopere vocile emergente ale filmului de avangardă, scrie posrtalul ZilesiNopti.ro.

„Printre cele mai așteptate proiecții din festival se numără două filme românești care au avut premiera mondială luna aceasta la Festivalul Internațional de Film de la Locarno – Opt ilustrate din lumea ideală, regizat de Radu Jude și Christian Ferencz Flatz, Sleep #2, regizat de Radu Jude, dar și cel mai recent lungmetraj al regizoarei Ana Lungu, Triton, prezentat în premieră mondială în iunie, în cadrul Competiției Internaționale a festivalului FID Marseille.

Desfășurat sub tema Serious Games / Jocuri Serioase, programul BIEFF cuprinde anul acesta peste 80 de filme de scurt și lungmetraj, prezentate în premieră națională: o competiție națională de scurtmetraje, dedicată filmelor realizate de cineaști de origine română, o competiție internațională de scurtmetraje, care reunește experimente formale variate provenind din peste 20 de țări, o competiția internațională de lungmetraj, dedicată cineaștilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj, programe speciale curatoriate în parteneriat cu instituții prestigioase, întâlniri și dialoguri între cineaști și public, dar și proiecții eveniment ale unora dintre cele mai așteptate filme ale anului.

Selecția de filme a BIEFF.14 a fost curatoriată de Oana Ghera, directoarea artistică a festivalului, alături de echipa de curatori formată din Flavia Dima, Călin Boto și Dora Leu.

Începând de anul acesta, echipei BIEFF s-a alăturat și Ioana Gonțea în calitate de manageră a festivalului.

Program special dedicat filmelor aflate la intersecția dintre cinema și jocuri video

Prezentată sub tema Serious Games / Jocuri Serioase, selecția din acest an invită la reflecție asupra felului în care este definit cinemaul, într-un context în care granițele dintre experiența cinematografică, înțeleasă în sens tradițional, și noile moduri de producție și distribuție cinematografică sunt constant redefinite de noile inovații tehnice apărute în mediile virtuale, printre care și inteligența artificială sau jocurile video.

„Titlul de Serious Games / Jocuri Serioase, o trimitere directă atât la seria omonimă a lui Harun Farocki, cât și la un întreg subgen din sfera jocurilor video, face totodată referire la tensiunea dintre real și imaginar, aparentă în multe lucrări incluse în selecția de anul acesta a festivalului nostru. Această tensiune este speculată de cineaști în noi discursuri cinematografice despre o lume în criză, discursuri care instrumentalizează tocmai noile tehnologii și medii de comunicare care au ajuns să (re)definească întreaga noastră experiență socială într-o manieră altcândva de neimaginat.”, explică Oana Ghera, directoarea artistică a festivalului.

Unul dintre evenimentele de neratat ale acestei ediții este un program de tip focus, structurat în cinci părți, dedicat intersecției dintre cinema și jocuri video. Acesta își propune să familiarizeze spectatorii cu genul “machinima”, un fenomen mediatic născut în interiorul comunităților de gaming care a cunoscut o ascensiune rapidă în ultimul deceniu, ajungând să fie din ce în ce mai folosit de către artiștii vizuali și cineaștii experimentali deopotrivă.

Printre surprizele ale acestei ediții BIEFF se numără și două dintre filmele românești care au avut premiera mondială la Locarno luna aceasta. Printre acestea se numără Opt ilustrate din lumea ideală, regizat de Radu Jude și Christian Ferencz Flatz şi montat de Cătălin Cristuţiu, un documentar found-footage construit exclusiv din clipuri publicitare ale perioadei de tranziţie româneşti.

„Un film între found poetry şi enciclopedia lumii contemporane, între arta de tomberon şi Summa theologiae“, conform lui Christian Ferencz-Flatz. „Între toate lucrurile care au făcut atât de interesantă perioada tranziţiei pentru istorici şi sociologi în ultima vreme, reclamele ar fi meritat o atenţie deosebită. Nu doar fiindcă ele au azi o mare putere evocatoare pentru generaţia care le-a prins, deci fiindcă sunt nişte vestigii sensibile ale trecutului recent, ci fiindcă ele au fost atunci efectiv un agent irezistibil al tuturor bulversărilor majore ale epocii”, a mai susținut el.

Publicul BIEFF va putea vedea în premieră națională, imediat după premiera de la Locarno, și Sleep #2, regizat de Radu Jude şi montat de Cătălin Cristuţiu, un film de montaj de 62 de minute, cu imagini preluate dintr-o cameră web, realizat independent. Filmul explorează subiecte diverse, de la viaţă şi moarte până la impresionism şi selfie-uri. „Sleep #2 înseamnă: viaţă, moarte, natură, poezie, fragilitate, impresionism, selfie-uri, Andy Warhol, dragoste şi sărutări“, a detaliat Jude pentru Film New Europe.

De o proiecție specială, în premieră națională, se va bucura și documentarul Triton, în regia Anei Lungu, film bazat exclusiv pe materiale de arhivă, care a avut premiera mondială în cadrul Festivalului FID Marseille. Triton este un film de montaj bazat exclusiv pe materiale de arhivă, imagini rare de amator filmate între al Doilea Război Mondial şi Revoluţia din 1989. Cele trei poveşti tratate stilistic diferit – un tată filmează copilăria fiicei lui în România anilor ’80; un profesor de muzică documentează vieţile membrilor familiei şi prietenilor în anii ’60-’70; un aristocrat surprinde imagini din vara lui 1942, când ţara noastră era aliata Germaniei naziste – sunt legate între ele de o voce narativă feminină.”

