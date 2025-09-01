Festivalul „Enescu”: Concert al orchestrei Les Siecles. marţi, pe scena Ateneului Român

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Les Siecles, o orchestră unică, alcătuită din muzicieni ai noii generaţii, care abordează fiecare repertoriu pe instrumente istorice, oferind o perspectivă proaspătă şi surprinzătoare asupra a câtorva secole de creaţie muzicală, va concerta, marţi, de la ora 17:00, la Ateneul Român, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit site-ului Festivalului ‘Enescu’, formaţia, dirijată de Franck Ollu, având-o ca invitată pe soprana de origine franceză Sarah Aristidou, va interpreta Improvizaţii I şi II pe versuri de Stephane Mallarme de Pierre Boulez, Pavana pentru o infantă defunctă M. 19 de Maurice Ravel, trei poeme pe versuri de Stephane Mallarme (orchestraţie de Heinz Holliger) de Claude Debussy şi Suita nr. 1 în do major pentru orchestră op. 9 de George Enescu.

Lucrarea lui Boulez va fi interpretată cu instrumente moderne, în timp ce lucrările lui Ravel, Debussy şi Enescu vor fi interpretate cu instrumente franceze de la începutul secolului al XIX-lea.

Este pentru a treia oară când orchestra este invitată să evolueze la renumitul Festival Internaţional ‘George Enescu’.

***

Prezenţi constant pe marile scene internaţionale, Les Siecles colaborează frecvent cu Atelier Lyrique de Tourcoing, Theâtre des Champs Elysees, precum şi cu instituţii din Aisne şi regiunea Hauts-de-France. Totodată, ansamblul concertează regulat pe scenele din Londra, Berlin, Lucerna, Salzburg, Hamburg, Amsterdam, Koln, Bad Kissingen, Bremen, Bruxelles, Bucureşti, Aldeburgh, Wiesbaden, Luxemburg, Tokyo, Shanghai, Beijing, Roma şi Veneţia.

Distins de trei ori cu prestigiosul Deutschen Schallplattenkritik (Premiul Criticii Germane de Disc) şi de tot atâtea ori cu premiul Edison Klassiek, ansamblul Les Siecles este adesea singura formaţie franceză nominalizată la Premiile Gramophone pentru muzică clasică, pe care le-a câştigat în 2018, obţinând titlul de „Înregistrarea anului” pentru Daphnis et Chloe de Ravel. Din acelaşi an, orchestra colaborează cu casa de discuri Harmonia Mundi pentru realizarea înregistrărilor compoziţiilor orchestrale semnate de Berlioz, Ravel şi Debussy.

Printre realizările notabile se numără şi înregistrările în premieră mondială ale lucrărilor Le Timbre d’argent de Saint-Saens, Christophe Colomb de Felicien David şi cantata Velleda de Paul Dukas.

Dornici să transmită pasiunea lor pentru muzica clasică unui public cât mai numeros, muzicienii ansamblului oferă în mod regulat activităţi educative în şcoli, spitale şi închisori.

***

Soprana Sarah Aristidou se remarcă drept una dintre cele mai inovatoare şi inventive artiste ale generaţiei sale, fiind totodată prima cântăreaţă distinsă cu Premiul Belmont pentru muzică contemporană. Recenta sa înregistrare solo, Enigma (AlphaClassics), a primit distincţia Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Premiul Criticii Germane de Disc).

În stagiunea 2024-2025, artista şi-a făcut debutul la Opernhaus Zurich în premiera mondială a operei Das Grosse Feuer (Marele Foc) de Beat Furrer, interpretând rolul Aquella Muchacha, şi colaborează cu Orchestra din Cleveland şi dirijorul Franz Welser-Most într-o interpretare a lucrării Vocea umană de Poulenc.

Alături de Spectra Ensemble, la BOZAR, Sarah Aristidou prezintă Recital I (for Cathy şi Stripsody de Berberian. De asemenea, interpretează Le Soleil des Eaux (Soarele Apelor) de Boulez, împreună cu Ensemble Intercontemporain, la Filarmonica din Paris, sub conducerea lui Pierre Bleuse.

Cu Orchestre de Paris, interpretează Recviemul lui Faure sub bagheta lui Klaus Makela, cu Bergen Philharmonic Orchestra cântă Carmina Burana de Orff, dirijată de Aziz.

***

Franck Ollu este un dirijor versatil, apreciat pentru specializarea sa în domeniul muzicii contemporane şi franceze.

Cu ocazia celebrării a 100 de ani de la naşterea lui Pierre Boulez, pe parcursul anului 2025, Franck Ollu va dirija ansamblul Les Siecles într-o serie de concerte, inclusiv la Paris, Munchen, Berlin şi Bucureşti. Evenimentele recente şi viitoare de referinţă includ Orchestra Bayerischer Rundfunk la Musica Viva din Munchen, Festivalul de la Budapesta, Filarmonica Radio din Olanda, Opera Norvegiană, Orchestra Simfonică Naţională Radio din Polonia şi Orchestra de Cameră din Basel. A dirijat la Konzerthaus de la Stockholm în cadrul unui festival dedicat muzicii lui George Benjamin şi este invitat frecvent la festivalul anual Presences de la Radio France.

Artistul are o relaţie deosebită cu Ensemble Modern, care a rezultat cu numeroase reprezentaţii de operă, inclusiv la Festivalul de la Salzburg. De asemenea, au colaborat pentru repertorii orchestrale, dirijând recent concerte la Koln şi Frankfurt pentru a sărbători cea de-a 40-a aniversare a ansamblului.

Franck Ollu este un profesor şi mentor dedicat, având o colaborare strânsă cu Conservatorul Naţional Superior de Muzică şi Dans din Paris.