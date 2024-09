Festivalul de la San Sebastian se deschide vineri cu un remake feminist al filmului erotic „Emmanuelle”

Festivalul de la San Sebastian, care va începe vineri în acest oraş spaniol, se va deschide cu proiecţia mult aşteptată a unei noi versiuni, feministe, a unui film clasic din cinematografia erotică, „Emmanuelle”, în regia cineastei franceze Audrey Diwan, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Actriţa Noemie Merlant interpretează rolul principal în acest film care reinventează producţia clasică franceză din 1974 regizată de Just Jaeckin, care a făcut senzaţie în epocă, în lumea întreagă. Noul lungmetraj al regizoarei Audrey Diwan, care a câştigat Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia din 2021 cu „L’Evenement”, este prezentat ca fiind „o explorare a plăcerii într-o epocă post-Me Too”.

„Acest festival are ceva destul de iconoclast, destul de tranşant în programul său”, a declarat Audrey Diwan într-o conferinţă de presă. „În plus, în acest an, am sentimentul că sunt înconjurată de filme pe care vreau să le văd (…), programul din acest an este, după părerea mea, şi mai atractiv”, a adăugat regizoarea franceză.

Cincisprezece filme concurează pentru a câştiga trofeul Scoica de Aur, inclusiv cele mai recente producţii semnate de francezul Francois Ozon („Quand vient l’automne”), franco-elenul Costa-Gavras („Le dernier souffle”), americanca Gia Coppola (nepoată a lui Francis Ford Coppola, selectată în competiţie cu „The Last Showgirl”), regizoarea chiliană Maite Alberdi („El lugar de la otra”), argentinianul Diego Lerman („El hombre que amaba los platos voladores”) şi spaniola Iciar Bollain („I am Nevenka”).

În selecţia oficială, dar în afara competiţiei, actorul american Johnny Depp va prezenta cel de-al doilea lungmetraj pe care l-a regizat: „Modi”, despre vicisitudinile artistului italian Amedeo Modigliani în Parisul afectat de război în anul 1916.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastian, care se va desfăşura în perioada 20 – 28 septembrie, va găzdui în acest an numeroase vedete, precum Cate Blanchett, Johnny Depp, Pamela Anderson, Isabelle Huppert, Tilda Swinton şi Monica Bellucci. Javier Bardem va fi recompensat cu un premiu onorific, pe care nu a putut să îl primească anul trecut din cauza grevei actorilor de la Hollywood.

Juriul este prezidat de regizoarea spaniolă Jaione Camborda, care a câştigat anul trecut trofeul Scoica de Aur cu filmul său intitulat „O Corno”.

Cineastul Pedro Almodovar va primi pe 26 septembrie premiul onorific Donostia pentru întreaga carieră, după ce a câştigat în urmă cu câteva zile la Festivalul de la Veneţia, la începutul lunii septembrie, Leul de Aur cu primul său film realizat în limba engleză, „The Room Next Door”.