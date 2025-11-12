Festivalul de vânzări din China dedicat Zilei Celibatarilor se apropie de final după mai mult de o lună de promoții pe cele mai mari platforme de comerț electronic din țară, care nu au reușit să stârnească entuziasmul consumatorilor în cadrul celui mai mare eveniment de cumpărături din lume, conform Reuters.

Starea de nemulțumire a consumatorilor din China, cauzată de o criză imobiliară prelungită și de îngrijorări legate de siguranța veniturilor, a făcut ca oamenii să fie mai reticenți ca niciodată să-și deschidă portofelele.

Ca răspuns, comercianții cu amănuntul au devenit mai agresivi în ceea ce privește reducerile pe tot parcursul anului, au lansat miliarde de yuani în subvenții și cupoane pentru consumatori și au prelungit evenimentele de vânzare.

Multe site-uri au dat startul Zilei Singuraticilor din acest an, care se referă la data de 11 noiembrie în prima jumătate a lunii octombrie, făcând-o cea mai lungă sărbătoare de până acum.

„Este o situație mixtă”, a declarat Josh Gardner, CEO al Kung Fu Data, care gestionează magazine online în China pentru peste o duzină de mărci globale de modă și stil de viață. „Discret ar putea fi un cuvânt potrivit pentru a descrie sentimentul și vânzările din această perioadă a Zilei Singuraticilor.”

„Avem câteva branduri care s-au descurcat extrem de bine, depășind cu mult așteptările”, a adăugat el. „Altele sunt la același nivel sau au înregistrat o ușoară creștere sau scădere față de anul trecut.”

Syntun, un furnizor de date, a declarat că vânzările pentru cel mai lung eveniment de până acum au totalizat 1,70 trilioane de yuani pe toate platformele, comparativ cu 1,44 trilioane de yuani anul trecut, în timp ce anul trecut promoțiile au fost mai scurte pe unele platforme.