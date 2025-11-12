Festivalul de cumpărături din China dedicat Single’s Day se încheie într-o atmosferă „apatică”
Festivalul de vânzări din China dedicat Zilei Celibatarilor se apropie de final după mai mult de o lună de promoții pe cele mai mari platforme de comerț electronic din țară, care nu au reușit să stârnească entuziasmul consumatorilor în cadrul celui mai mare eveniment de cumpărături din lume, conform Reuters.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Starea de nemulțumire a consumatorilor din China, cauzată de o criză imobiliară prelungită și de îngrijorări legate de siguranța veniturilor, a făcut ca oamenii să fie mai reticenți ca niciodată să-și deschidă portofelele.
Ca răspuns, comercianții cu amănuntul au devenit mai agresivi în ceea ce privește reducerile pe tot parcursul anului, au lansat miliarde de yuani în subvenții și cupoane pentru consumatori și au prelungit evenimentele de vânzare.
Multe site-uri au dat startul Zilei Singuraticilor din acest an, care se referă la data de 11 noiembrie în prima jumătate a lunii octombrie, făcând-o cea mai lungă sărbătoare de până acum.
„Este o situație mixtă”, a declarat Josh Gardner, CEO al Kung Fu Data, care gestionează magazine online în China pentru peste o duzină de mărci globale de modă și stil de viață. „Discret ar putea fi un cuvânt potrivit pentru a descrie sentimentul și vânzările din această perioadă a Zilei Singuraticilor.”
„Avem câteva branduri care s-au descurcat extrem de bine, depășind cu mult așteptările”, a adăugat el. „Altele sunt la același nivel sau au înregistrat o ușoară creștere sau scădere față de anul trecut.”
Syntun, un furnizor de date, a declarat că vânzările pentru cel mai lung eveniment de până acum au totalizat 1,70 trilioane de yuani pe toate platformele, comparativ cu 1,44 trilioane de yuani anul trecut, în timp ce anul trecut promoțiile au fost mai scurte pe unele platforme.
Puține detalii despre vânzările platformelor
În timp ce platformele majore organizau odată gale pentru a anunța vânzările record care păreau să se înregistreze an după an, companii precum Alibaba și JD.com nu au mai dezvăluit vânzările totale de Ziua Singuraticilor de câțiva ani.
Miercuri, JD.com a declarat că cifra sa de afaceri a atins un „nou record”, numărul utilizatorilor care au plasat comenzi crescând cu 40%, iar numărul comenzilor cu aproape 60%.
Pe JD.com, vânzările produselor pentru bebeluși Bellamy Organic din Australia, ale mărcii americane de produse pentru animale de companie Instinct și ale produselor franceze de îngrijire a pielii Avène au crescut cu peste 150% față de anul precedent, a declarat compania.
Platformele Tmall și Taobao ale Alibaba oferă oferte Double 11 până pe 14 noiembrie, dar compania nu a publicat încă nicio informație privind performanța vânzărilor până la sfârșitul zilei de 11 noiembrie.
Anterior, Alibaba a declarat că 35 de mărci, printre care Nike, L’Oreal și firmele locale Anta și Proya, au vândut produse în valoare de peste 100 de milioane de yuani în prima oră a vânzării din acest an.
Gardner a declarat că „creșterea vânzărilor” de Ziua Singuraticilor nu mai este la fel de puternică ca în trecut, dar lunile octombrie și noiembrie reprezintă în continuare aproximativ 30% până la 40% din veniturile anuale ale mărcilor pe care le gestionează.
„Până anul trecut, întotdeauna planificam dinainte pentru Double 11, făcând o listă cu ce să cumpăr, dar anul acesta nu am mai făcut asta”, a spus Li Yan, o casnică de 45 de ani din Beijing. „Acum este atât de convenabil să cumperi lucruri oricând, așa că am petrecut festivalul de cumpărături fără să cumpăr articole scumpe.”
Cupoane pentru marii consumatori, creștere internațională
În efortul de a-i încuraja pe marii consumatori să cheltuiască și mai mult, Alibaba a promis în octombrie subvenții în valoare de 50 de miliarde de yuani special pentru cei 53 de milioane de membri 88VIP.
Săptămâna trecută, compania a declarat că, printre acești membri, a existat o creștere de 39% a cumpărătorilor activi zilnic față de anul precedent, în timpul festivalului.
„Din perspectiva comercianților, este important să se vizeze consumatorii 88VIP, deoarece aceștia cheltuiesc mult și frecvent… contribuind la susținerea consumului la nivelul superior al pieței (care) a fost rezistent”, a declarat Jacob Cooke, cofondator și CEO al WPIC Marketing + Technologies.
Taobao, compania Alibaba, a lansat vânzări legate de Ziua Singuraticilor în peste 20 de țări în acest an, ca parte a eforturilor depuse de firmele chineze de comerț electronic pentru a se extinde în străinătate.
Într-un raport privind Ziua Singuraticilor publicat la sfârșitul lunii octombrie, Bain a declarat că firmele chineze de comerț electronic trebuie să caute creșterea globală mai devreme decât mai târziu, având în vedere perspectivele slabe ale consumatorilor din țară.
La Londra, AliExpress, parte a Alibaba, a organizat un eveniment live stream cu jucăriile Pop Mart, în cadrul căruia se aștepta să vândă 10.000 de cadouri cumpărătorilor care urmăreau evenimentul pe aplicația AliExpress.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.