Ferrari, pas îndrăzneț la Miami: Noua eră a Scuderiei, albul revine în F1

Ferrari face un pas îndrăzneț în ceea ce privește moda și tradiția, Scuderia urmând să prezinte la Marele Premiu de la Miami din acest weekend un echipament complet alb.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tradiționalul și iconicul echipament roșu al Scuderiei va fi înlocuit cu ocazia cursei de la Miami de către Puma, producătorul german cu care Ferrari are un contract în derulare.

Lewis Hamilton și Charles Leclerc vor îmbrăca noile echipamente la Miami, iar acest gest marchează lansarea noii colecții F1 a Scuderiei.

Schimbarea este inspirată din trecutul istoric al celor de la Ferrari, de la piloți precum Jody Scheckter, Gilles Villeneuve sau Michael Schumacher.

Conform motorsport.com, primul pilot care a purtat un echipament alb în cadrul Scuderiei a fost Jody Scheckter, în 1979. A avut o salopetă cu alb și albastru reflectând culorile sponsorului principal de la acel moment, guma de mestecat Brooklyn.

Scheckter a devenit primul câștigător în alb al Scuderiei, cu victorii în MP din Belgia și Monaco.

„Noua lansare îmbină energia pistei de curse și farmecul iconic al echipamentelor de fotbal”, a precizat Puma într-un comunicat de presă.

Noua ținută aduce un omagiu istoriei și simbolisticii culorii albe în cadrul Scuderiei, întegrând totul într-un context modern de design și fashion sportiv.

Elemente din colecția „White Miami Limited Edition” vor fi disponibile într-un număr limitat, după cum informează Scuderia.

Up close with the Miami teamwear 😎 pic.twitter.com/TFTDeierYO

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 28, 2025