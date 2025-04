Ferrari legendar pilotat de Michael Schumacher, scos la licitație la Monaco

Un monopost de Formula 1 condus de Michael Schumacher în 2001, când germanul a câştigat unul dintre cele şapte titluri mondiale ale sale, va fi vândut la licitaţie cu ocazia Marelui Premiu de la Monaco, în luna mai, transmite News.ro.

În timpul Marelui Premiu de la Monaco, în perioada 22-25 mai, Ferrari F2001 (şasiu 211) pilotat de Michael Schumacher va fi vândut la licitaţie de RM Sotheby’s.

Monopostul va fi expus toată ziua de vineri în paddock-uri înainte de vânzare, programată pentru sâmbătă după-amiază.

Cu acest Ferrari, Schumacher s-a impus la Monte Carlo şi apoi la Budapesta în 2001, ceea ce a contribuit la al patrulea său titlu de campion mondial de Formula 1.

În 2017, acelaşi Ferrari a fost achiziţionat de un cumpărător anonim la o licitaţie la New York, pentru suma de 7,5 milioane de dolari. Estimarea a fost între 4 şi 5,5 milioane de dolari.

Vânzarea nu va fi publică şi va avea loc prin intermediul platformei proprii a RM Sotheby.

Prin urmare, preţul la sfârşitul licitaţiei va fi necunoscut. Dar, potrivit Sport Auto, preţul ar putea creşte la peste zece milioane de dolari.

Este demn de remarcat faptul că o parte din veniturile obţinute în urma licitaţiei de la viitorul GP de la Monaco vor fi donate Fundaţiei Keep Fighting a lui Michael Schumacher, care a acordat recent sprijinul său unei organizaţii caritabile.

De la gravul accident de schi suferit la Méribel în 2013, starea de sănătate a multiplului campion mondial de Formula 1 a rămas un mister, familia sa comunicând foarte puţin despre aceasta.

Aceasta nu este prima dată când una dintre maşinile pilotate de Schumacher este vândută la licitaţie. În 2022, un Ferrari F2003-GA cu care Schumi a triumfat de patru ori în campionatul din 2003 a fost vândut pentru aproape 15 milioane de dolari la Geneva.

RM Sotheby’s a organizat, de asemenea, o altă vânzare în 2023 pentru un vehicul Scuderia Ferrari în care Schumi a fost încoronat campion în 2000, cu un preţ estimat între 7,5 şi 9,5 milioane de dolari.

🏎️ ICONIC SCHUMACHER F1 CAR TO BE AUCTIONED IN MONACO

The Ferrari driven by Michael Schumacher to victory in the 2001 Monaco Grand Prix is set to be sold at auction.

A rare chance to own a piece of F1 history.#MichaelSchumacher #F1 #MonacoGP #Ferrari #Motorsport pic.twitter.com/trrLs6SmV7

— João Neves (@jon_snow_pt) April 16, 2025