Ferrari, cea mai rapidă în antrenamentele de Formula 1 de vineri din Australia

Charles Leclerc a fost cel mai rapid în antrenamentele de Formula 1 cu numărul doi din Australia, de pe Melbourne Park. Pilotul monegasc al celor de la Ferrari a oprit cronometrul la 1:16.439. A fost urmat de cele două monoposturi McLaren: Oscar Piastri a fost al doilea, iar Lando Norris al treilea.

Pe cauciucuri medii, Leclerc a fost cel mai rapid vineri dimineața, el devansându-i pe cei doi piloți de la McLaren (ambii pe pneuri soft).

Lewis Hamilton a avut al cincilea timp (+0.420 secunde), în timp ce Max Verstappen a fost al șaptelea (+0.624 secunde).

George Russell (pilotul principal de la Mercedes) a încheiat antrenamentele pe 10 (+0.843 secunde).

It’s Charles Leclerc who ends FP2 with the fastest time 💪

1️⃣ Leclerc

2️⃣ Piastri

3️⃣ Norris#F1 #AusGP pic.twitter.com/JYSqF7kTzo

— Formula 1 (@F1) March 14, 2025