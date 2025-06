VIDEO Furtuni, inundaţii şi peste 30.000 de fulgere în Marea Britanie

Peste 30.000 de fulgere au fost înregistrate în cursul nopţii de serviciile meteorologice din Marea Britanie, al cărei teritoriu a fost măturat de furtuni puternice, informează sâmbătă PA Media şi dpa, citate de Agerpres.

Oficiul Meteorologic britanic a precizat că „marea majoritate” a fulgerelor s-au produs deasupra mării, în timp ce uscatul a fost lovit de ploi torenţiale, care au provocat inundaţii şi perturbări semnificative în comitatul Kent.

Some more phone footage until I can get my camera back to upload the photos. A storm to remember for sure! pic.twitter.com/EFLHedNWzE

— KentStormChasers (East) (@KentStormChaser) May 28, 2017