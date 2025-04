Ferrari are ingredientele și trebuie să se apuce de gătit, spune șeful echipei, Fred Vasseur

Ferrari are toate ingredientele necesare pentru succes în Formula 1 și trebuie doar să rămână calmă și să urmeze rețeta, în ciuda unui început lent de sezon, a declarat șeful echipei, Frederic Vasseur, citat de Reuters.

Scudería italiană, flămândă de trofee și fără un titlu de campioană din 2008 încoace, nu a urcat încă pe podium în primele patru curse ale sezonului, în ciuda numelor de marcă din echipă, precum Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Totuși, Marele Premiu al Bahrainului, câștigat weekendul trecut de australianul Oscar Piastri și de campioana en-titre McLaren, a fost cea mai bună prestație de echipă de până acum, Leclerc terminând pe locul patru, iar Hamilton pe cinci.

În China, cu două curse în urmă, Hamilton a câștigat sprintul de sâmbătă, însă ambii piloți au fost descalificați din cursa principală de duminică din motive tehnice.

În Japonia, cursa de dinaintea celei din Bahrain, Leclerc s-a clasat pe locul patru, iar Hamilton pe șapte, în timp ce în deschiderea sezonului de la Melbourne au fost doar pe locurile opt și zece.

„Ingredientele sunt toate acolo, dar acum e ca la gătit – trebuie să le combini în momentul potrivit”, a spus Vasseur înainte de Marele Premiu al Arabiei Saudite, pe circuitul Corniche din Jeddah.

„Sincer, nu am senzația că am extras tot ce se putea din mașină până acum, sau poate doar în anumite sesiuni. Dar aș spune că e valabil atât pentru noi, cât și pentru ceilalți. Chiar și McLaren, cu avantajul pe care îl au față de restul grilei, uneori au câte o mașină care are dificultăți. Asta este.”

Vasseur a subliniat cât de strânsă este competiția în acest sezon, într-un context de stabilitate a regulamentelor înainte de schimbările majore de anul viitor, și cu cel puțin patru echipe capabile să câștige, fiecare greșeală din calificări fiind aspru pedepsită.

„Apoi vine concluzia din exterior că e un dezastru. Noi suntem mai concentrați pe performanța pură”, a subliniat el.

„Asta înseamnă că trebuie să rămânem calmi în analiza noastră dacă vrem să progresăm. Cred că anul trecut a fost una dintre calitățile echipei – capacitatea de a valorifica sutimi de secundă. Sper că vom urma același drum și anul acesta.”

Ferrari a câștigat ultima dată titlul la piloți în 2007, cu Kimi Räikkönen, și la constructori în 2008.

Până acum, McLaren a câștigat trei din cele patru curse și a obținut tot atâtea pole positionuri și tururi rapide, cu Lando Norris în fruntea clasamentului, la trei puncte în fața lui Piastri.

Leclerc este pe locul cinci în clasamentul general cu 32 de puncte, iar Hamilton pe șapte, cu 25.

„Cred că suntem la două-trei zecimi în spatele McLaren”, a declarat Leclerc în această săptămână. „Suntem similari cu Mercedes, poate Mercedes e puțin în față.”