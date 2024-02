Fernando Alonso este favoritul pentru a-l înlocui pe Lewis Hamilton la Mercedes

Fernando Alonso, pilotul spaniol al echipei de Formula 1 Aston Martin, sugerează că ar fi înlocuitorul ideal al lui Lewis Hamilton pe poziția pe care acesta o va lăsa liberă după plecarea sa de la echipa Mercedes la Ferrari, conform Mirror.

Contractul pilotului spaniol expiră în 2025, în timp ce Hamilton se va îndrepta spre Ferrari la sfârșitul sezonului 2024. Așadar, Mercedes caută pe cineva să i se alăture britanicului George Russell, celălalt pilot al acestora, spune Mirror.

„Sunt conștient de situația mea, care este unică. Sunt doar trei campioni mondiali pe grilă și sunt singurul disponibil pentru 2025, așa că sunt într-o poziție bună”, afirmă Fernando Alonso.

Alonso susține că este loial lui Aston Martin, dar este conștient că alte echipe îl vor lua în considerare pentru a-l aduce. În plus, spaniolul declară că încă nu a fost contactat de către Mercedes, conform The Guardian. Pilotul lui Aston Martin a mai spus că a fost surprins de mutarea lui Hamilton la Ferrari, având în vedere declarațiile de loialitate ale pilotului britanic față de Mercedes și intenția de a-și încheia cariera la ei, spune The Guardian.

Fernando Alonso, care are acum 42 de ani, a câștigat două titluri de Campion Mondial cu Renault în 2004 și 2005. S-a alăturat echipei Aston Martin sezonul trecut, când echipa a făcut un pas major în competiție. Cu toate acestea, contractul său se încheie la sfârșitul acestui sezon, potrivit The Guardian.