Unii fermieri se plâng că sunt nevoiți să arunce roșiile din cauza Programul Tomata / S-a ajuns la supraproducție și prețuri mici / La piața de gros se vând cu 2 lei pe kilogram / ”Am mai dat la case de copii și de bătrâni”

Fermierii se plâng că sunt nevoiți să arunce roșiile pentru că nu au unde să le vândă sau le vând pe nimic, relatează TVR Info. Programul Tomata a încurajat tot mai mulți producători să cultive roșii și acum oamenii rămân cu marfa nevândută.

Petrică Bolocanu din comuna Colibasi, judetul Giurgiu, are două solarii cu roșii de peste 1.000 de metri pătrati. Spune că tot mai mulți producători au cultivat tomate pentru a primi subvenția de 3.000 de euro pe an de la stat. Așa s-a ajuns la supraproducție și preturi mici. Acum, Petrică spune că e nevoit să vândă roșiile la piață de gros cu 1-2 lei pe kilogram, dar în supermarket se vând cu 10 lei.

”Am aruncat 5 tone, din solarul acesta. Mi-a degerat prima dată de la frig și am pus din nou și au ieșit tocmai pe 1 iulie, când erau roțiile un leu kilogramul. Și am zis decât să le dau cu un leu kilogramul, mai bine le-am aruncat. Am mai dat la case de copii și de bătrâni”, spune fermierul.

Petrică a ales soiuri gustoase și e păcat să ajungă la groapa de gunoi. El spune că mai rentabilă este producția de ardei kapia, dar aici producătorii nu primesc subvenție.

Sorin Popa din Cretesti, Vidra, are solarii cu salată și verdețuri. S-a asociat cu alți fermieri și își vând marfa într-un supermarket. Și ei se plâng de prețurile mici.

Ministrul Agriculturii nu a emis un punct de vedere. Ministerul promite însă să plătească producătorilor de tomate 1.500 de euro la 1 iulie pentru prima jumătate de an și restul pentru partea a doua a anului.