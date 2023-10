Femeile palestiniene au manifestat pentru pace împreună cu cele israeliene în Ierusalim și Cisiordania: ”Nu ne mai ucideți copiii”

Câteva sute de femei israeliene şi palestiniene au manifestat împreună miercuri la Ierusalim şi în apropiere de Marea Moartă, în Cisiordania ocupată, pentru a-şi demonstra angajamentul faţă de pacea între cele două popoare, transmite AFP, citată de Agerpres.ro.

„Vrem pace”, au scandat manifestantele, cele mai multe îmbrăcate în alb şi afişând pancarte pe care erau scrise mesaje precum „Nu ne mai ucideţi copiii”.

„Mesajul nostru este că vrem să rămână în viaţă copiii noştri, nu să moară”, a declarat Huda Abu Arqub, directoarea regională a Alianţei pentru Pacea în Orientul Mijlociu (ALLMEP).

Această organizaţie umbrelă supraveghează cele două asociaţii din spatele evenimentului: mişcarea Israeli Women Wage Peace şi asociaţia Palestinian Women of the Sun.

„Este prima dată când avem un parteneriat real între femeile israeliene şi cele palestiniene pe picior de egalitate”, a spus ea la Ierusalim înainte ca femeile să se deplaseze în convoi spre Marea Moartă, unde li s-au alăturat alţi activişti.

„Sunt foarte fericită să fiu aici şi să simt că noi, femeile palestiniene, nu suntem singure şi că există multe alte femei care doresc să oprească crimele”, a spus Yasmine Soud, o palestiniană din Betleem.

„Obiectivul este să facem cunoscut apelul nostru comun al mamelor, israeliene şi palestiniene, care cer celor două conduceri ale noastre să revină la masa negocierilor pentru a ajunge, în sfârşit, la un acord diplomatic”, a explicat Pascale Chen, una din organizatoarele din partea Women Wage Peace.

Provocările rămân numeroase. Multe femei palestiniene din Cisiordania nu au obţinut autorizaţia de a merge la Ierusalim miercuri, potrivit organizatorilor.”A fost foarte greu să organizăm mişcarea […] Chiar şi astăzi am avut dificultăţi la punctul de control pentru a veni aici”, a declarat Rim Hajajri, preşedinta Women of the Sun.”Nu am venit aici să vă vorbesc despre suferinţa noastră, ci pentru că vreau să schimb lucrurile […] nu mai sunt o victimă”, a încheiat ea.

La 30 de ani de la Acordurile de la Oslo (septembrie 1993), procesul de pace din Orientul Mijlociu pare mai blocat ca niciodată.

Nu mai puţin de 243 de palestinieni şi 32 de israelieni au fost ucişi de la începutul anului în violenţe generate de acest conflict.

sursa: Agerpres.ro