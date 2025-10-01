Femeie de 82 de ani, prinsă la volan sub influenţa alcoolului / A rămas 90 de zile fără permis

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost prinsă conducând sub influenţa alcoolului, pe o stradă din municipiul Piteşti, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, transmite Agerpres.

„Poliţiştii Biroului Rutier Piteşti au depistat o conducătoare auto, de 82 de ani (…) care conducea un autoturism pe strada Depozitelor din Piteşti, iar în urma interacţiunii cu poliţiştii au rezultat indicii cu privire la posibilul consum de alcool. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare sub limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv valoarea de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, ce implică răspunderea de natură contravenţională”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Şoferiţa a fost amendată cu 1.800 de lei, iar permisul i-a fost reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, fiind eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulaţie.

Poliţiştii subliniază că, pentru acest tip de contravenţie, titularul permisului de conducere are obligaţia de a susţine un test de verificare a cunoaşterii legislaţiei rutiere fără a avea posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, iar în cazul în care testul nu este promovat sau nu este susţinut, se va aplica o majorare a suspendării de încă 30 de zile.