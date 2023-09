“Felicitări, mon amour de la vie, avem un Mercedes de lux”. Detalii din cazul de corupție ce-l vizează pe unul dintre senatorii de top din SUA

Președintele influentului Committee on Foreign Relations (Comisia pentru Relații Externe) din Senatul de la Washington a fost acuzat că a primit mită lingouri de aur și sute de mii de dolari în cash, bani pe care i-a ascuns în buzunarele sacourilor din dulap, într-un caz care a provocat o unde de șoc pe scena politică americană. Aceasta nu este prima dată când democratul Robert ‘Bob’ Menendez trebuie să facă față unor acuzații grave de corupție.

Acuzat de corupție

Senatorul democrat de New Jersey a fost pus sub acuzare pentru că ar fi acceptat sute de mii de dolari sub formă de mită în schimbul faptului că și-a folosit “puterea și influența” – inclusiv poziția sa de președinte al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului – pentru a ajuta guvernul egiptean și doi oameni de afaceri locali, potrivit Departamentului de Justiție.

Procurorii au declarat vineri că Menendez și soția sa, Nadine, au acceptat lingouri de aur, plăți pentru ipoteca unei case, un vehicul de lux și bani lichizi de la trei oameni de afaceri din New Jersey, respectiv Wael Hana, Jose Uribe și Fred Daibes, pentru “a avantaja guvernul Egiptului.”

Acuzațiile vin în urmă unei investigații de ani a Departamentului de Justiție.

Menendez, în vârstă de 69 de ani, a fost ales pentru un al treilea mandat în Senat în 2018. Dacă va fi găsit vinovat pentru toate acuzațiile, senatorul democrat riscă până la 45 de ani de închisoare.

Aceasta nu este prima dată când Menendez se confruntă cu acuzații de mită. Senatorul a fost pus sub acuzare în New Jersey în 2015 pentru acuzații că a acceptat mită – inclusiv vacanțe de lux – de la un oftalmolog bogat din Florida. Acel caz s-a încheiat fără verdict după ce jurații nu au reușit să ajungă la o unanimitate.

Detalii șocante

Rechizitoriul-bombă care îl acuză pe senatorul Menendez îl înfățișează pe veteranul politician democrat, aflat în fruntea puternicului comitet extern din Senat, ca pe un cvasi-spion pentru guvernul egiptean. Un spion mai degrabă stupid și arogant, care nu a încercat aproape deloc să-și acopere urmele.

Documentele prezentate vineri la tribunalul federal din Manhattan afirmă că, printre altele, Menendez ar fi îndesat teancuri de bani obținuți ca mită în buzunarele sacourilor oficiale primite de la guvern, haine inscripționate cu numele lui.

Menendez, care a reprezentat Garden State în Congres din 2006, a negat acuzațiile și a susținut că este victima “unei campanii active de defăimare.” Politicianul, care este născut din imigranți cubanezi, a dat vina pe o campanie politică care “pur și simplu nu poate accepta că un latino-american de prima generație, de la începuturi umile, s-ar putea ridică pentru a deveni senator american.”

Iată doar câteva dintre actele bizare și alarmante de care sunt acuzați Menendez și soția sa, Nadine, potrivit rechizitoriului:

* Într-o zi din aprilie 2019, soția lui Menendez i-a lăsat un mesaj vocal în care îi spunea că urma să se întâlnească “pentru cinci minute” cu un fost agent de asigurări din Union City (New Jersey), pe nume Jose Uribe.

Nadine a intrat în parcarea unui restaurant unde Uribe i-a înmânat 15.000 de dolari în numerar, susțin actele de judecată.

Ea a folosit apoi banii pentru a plăti un avans pentru un Mercedes-Benz Clasa C decapotabil – în timp ce Uribe i-a cerut senatorului democrat să intervină în urmărirea penală pe care procurorul general din New Jersey o desfășura împotriva unuia dintre colegii săi sub acuzația de fraudă în asigurări, potrivit documentelor instanței.

După ce a fost finalizată achiziția vehiculului de lux, Nadine i-a transmis soțului mesajul: „Felicitări, mon amour de la vie, suntem mândri proprietari ai unui Mercedes din 2019” și i-a transmis senatorului o poză cu mașina de lux, împreună cu un emoji în formă de inimă, se arată în rechizitoriul citat de NYPost.

* Senatorul Menendez ar fi informat în timp real oficiali egipteni despre ajutorul militar pe care SUA îl trimiteau guvernului de la Cairo – în timp ce un intermediar, omul de afaceri Wael Hana, a promis că îi va acorda soției senatorului un loc de muncă la firma sa de procesare a alimentelor halal. Nadine Menendez nu trebuia să meargă deloc la birou, ci era doar înscrisă pe statele de plata pentru a încasa salariu.

La câteva zile după ce Hana l-a invitat pe Menendez la cină într-un restaurant de lux în 2018, senatorul i-a trimis un mesaj soției sale Nadine că era pe cale “să aprobe” vânzarea către Egipt a zeci de mii de cartușe pentru arme de foc și proiectile pentru tancuri – evaluate la 99 de milioane de dolari, potrivit actelor judecătorești.

Senatorul democrat și-a instruit soția să-i retransmită mesajul text lui Hana, care, la rândul său, l-a transmis unui oficial egiptean. Acesta din urmă, aparent mulțumit de aranjamentul facut cu senatorul american, a răspuns cu un emoji „degetul mare în sus.”

* Agenții federali care au percheziționat casa cuplului Menendez din New Jersey în iunie 2022 au recuperat mai mult de 480.000 de dolari în numerar – inclusiv zeci de mii de dolari îndesați în plicuri în buzunarele sacourilor oficiale ale senatorului, inscripționate cu numele său și agățate în dulapurile din locuința sa.

Autoritățile au recuperat din casă, de asemenea, trei kilograme de aur – în valoare de 150.000 de dolari, precum și 70.000 de dolari în numerar depozitate separat în cutia de valori a lui Nadine, au spus oficialii federali. Fotografiile lingourilor, banilor și mașinii de lux au fost incluse în rechizitoriu.

* Menendez și soția să ar fi avut, de asemenea, o relație de lungă durată cu dezvoltatorul imobiliar Fred Daibes, despre care actele judiciare spun că a mituit cuplul cu lingouri de aur și bani în numerar pentru o serie de favoruri, inclusiv ajutorul senatorului pentru a influența o urmărire penală federală împotriva lui Daibes. Menendez i-a recomandat președintelui Joe Biden să-l aleagă pe actualul procuror din New Jersey, Philip Sellinger, despre care senatorul credea că va aborda cazul într-un mod care-l avantaja pe suspect.

La sfârșitul lunii ianuarie 2022, Nadine i-a trimis un mesaj text lui Daibes pentru a-i mulțumi pentru plăți. În același timp, amprentele șoferului lui Daibes au fost descoperite pe un plic care conținea mii de dolari în numerar și care a fost recuperat din casa cuplului, potrivit rechizitoriului.

La o săptămână după ce soția lui i-a mulțumit lui Daibes – aparent pentru mită, potrivit anchetatorilor federali – senatorul Menendez a căutat pe Google „prețul kilogramului de aur,” se arată în actele instanței.

* Cea mai bizară formă de mită pe care se presupune că a primit-o cuplul a venit la începutul anului 2021, când Hana ar fi folosit fonduri din afacerea lui halal pentru a trimite, printre altele, două aparate de fitness și un purificator de aer acasă la Menendez.

În schimbul acestor cadouri și al altor presupuse mite, Menendez a făcut presiuni ilegale asupra unui oficial al Departamentului Agriculturii pentru a proteja “monopolul exclusiv” al lui Hana, acordat în 2019, la aprobarea alimentelor americane exportate în Egipt, conform standardelor halal, susțin procurorii federali.

Compania lui Hana a primit acest privilegiu în ciuda faptului că Hana nu avea experiență anterioară cu certificarea halal, au spus oficialii federali. Anterior, o gamă largă de alte companii americane fuseseră autorizate să certifice ca halal carnea americană trimisă către Egipt , arată actele de judecată.

Recidivist

Senatorul Menendez nu este străin de investigațiile și acuzațiile de corupție – și de dezvăluirile uluitoare despre viața sa privată. El a mai fost acuzat de corupție în urmă cu câțiva ani, când, la fel ca acum, a negat acuzațiile și le-a numit o conspirație a procurorilor zeloși – o tactică care a funcționat, deoarece acel caz s-a încheiat fără vreun verdict după ce jurații nu au reușit să ajungă la o unanimitate de opinii.

În cazul anterior, Menendez a fost acuzat că a beneficiat de ospitalitatea generoasă a unui doctor care a fraudat sistemul Medicare și care i-a cerut senatorului să ajute să obțină vize pentru amantele sale tinere; să intervină într-un audit care l-ar fi împiedicat să-și înșele contribuabilii; și să oprească oficialii din US Customs and Border Patrol să-i perturbe afacerile pe care le avea în porturile din Republica Dominicană.

Potrivit rechizitoriului din 2015, Menendez a fost acuzat alături de Salomon Melgen, un oftalmolog căsătorit din Palm Beach, care i-ar fi oferit senatorului acces la un stil de viață generos în schimbul favorurilor pe care le-a primit de la politicianul democrat.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2006, când Menendez a intrat în Senat, iar Melgen a devenit un mega-donator, donând 751.000 de dolari în campania sa de realegere din 2012.

Dar, au susținut procurorii, Melgen l-a făcut pe Menendez să folosească puterea biroului său în numele său – în special pentru a obține vize pentru șase iubite străine pe care Melgen a vrut să le ducă în Statele Unite.

Senatorul a fost acuzat că și-a trimis personalul pentru a obține o viză pentru Juliana Lopes Leite, o actriță braziliană care a pozat nud pe coperta revistei Sexy, spunând unui consilier să trimită un e-mail unui oficial înalt al Departamentului de Stat pentru a-i acorda cererii “o atenție specială.”

De asemenea, el a fost acuzat că a intervenit pentru a o ajuta pe studenta ucraineană Svitlana Buchyk, care dorea un consult de chirurgie plastic în Statele Unite. Senatorul, au susținut oficialii federali, i-a mai cerut unui asistent personal “să-l sune cât mai curând posibil pe ambasador” pentru a anula refuzul de viză pentru un model dominican în vârstă de 22 de ani.

“Menendez și-a folosit personalul din Senat pentru a răspunde cererilor lui Melgen de acțiune în mod oficial, inclusiv colectarea de informații de la Melgen și agenții săi despre nevoile și interesele lui Melgen, aranjarea ca Melgen să se întâlnească cu un senator al Statelor Unite și pledând în numele lui Melgen în fața oficialilor din cadrul Executivului,” se arată în rechizitoriul din 2015 împotriva lui Menendez.

În schimb, au spus procurorii, senatorul a fost recompensat cu zboruri în ambele avioane private ale lui Melgen – pilotul a spus că trebuia să aibă întotdeauna apă Evian la bord pentru Menendez – și cu vacanțe la vila medicului din stațiunea Caso de Campo din La Romana, în Republica Dominicană. Stațiunea de pe coasta caraibiană are trei terenuri de golf, trei terenuri de polo, un poligon de tir de 245 de acri, precum și un spa și o plajă privată, potrivit rechizitoriului, care a menționat că Menendez “a adus adesea un oaspete” în vizitele din Caso de Campo.

În 2010, când Menendez a vrut să planifice o evadare romantică de trei zile cu una dintre iubitele sale, Melgen a folosit peste 600.000 de puncte American Express pentru a rezerva un apartament prezidențial pentru senator la Park Hyatt Paris-Vendome, un hotel de lux de cinci stele din centrul Parisului, se arată în rechizitoriu.

“Melgen a oferit și a dat, iar Menendez a cerut și acceptat lucruri de valoare, inclusiv zboruri interne și internaționale, bilete de avion interne la prima clasă, folosirea unei vile în Caraibe, acces la o stațiune exclusivistă dominicană, un sejur la un hotel de lux din Paris, mese scumpe, ieșiri la partide de golf și contribuții de zeci de mii de dolari la un fond de apărare juridică,” se arată în rechizitoriul din 2015.

În schimbul favorurilor făcute de Melgen, senatorul democrat ar fi încercat să oprească oficialii din US Customs and Border Protection să doneze Republicii Dominicane echipamente de supraveghere a containerelor pentru transport, ceea ce ar fi amenințat “contractul străin de mai multe milioane de dolari al lui Melgen de a furniza servicii exclusive de control al mărfurilor în porturile dominicane,” se arată în rechizitoriu.

Melgen a cerut, de asemenea, ajutorul senatorului pentru a-și continua activitățile de fraudare a Medicare. Când Melgen a aflat că un audit al facturilor sale pentru sistemul Medicare ar putea face ca oficialii să descopere plăți în exces de mai multe miliarde de dolari, Menendez ar fi trimis un e-mail unui asistent cu subiectul “Dr. Melgen.” In mesaj, senatorul si-a instruit asistentul “te rog să-l suni cât mai curând posibil pe (nume redactat) cu privire la o problemă Medicare cu care trebuie să-l ajutăm.”

Melgen a fost în cele din urmă condamnat în 2017 pentru fraudarea Medicare cu peste 73 de milioane de dolari, el fiind găsit vinovat pentru că a oferit pacienților vârstnici tratamente de care nu aveau de fapt nevoie. Doctorul fost condamnat la 17 ani de închisoare, dar a fost grațiat de președintele Donald Trump după ce Menendez l-a îndemnat să acorde clemență vechiului său prieten.

Senatorul democrat a scăpat de pedeapsă în acel caz: un juriu federal din New Jersey nu a reușit să ajungă la un verdict unanim în 2017 la acuzația că Menendez a luat mită. Interesant a fost că senatorul a fost adesea însoțit în instanță de fiica sa, Alicia Menendez, care acum este prezentatoare la postul MSNBC, considerat de critici un canal de propagandă al Partidului Democrat.

Ulterior, când Curtea Supremă a restrâns temeiurile prin care procurorii puteau aduce acuzații de corupție împotriva oficialilor aleși, Departamentul de Justiție a abandonat planurile de rejudecare, lăsându-l pe Menendez în libertate.

Menendez a fost afectat de acuzații de corupție încă înainte de a ajunge senator. În timpul primei sale candidaturi pentru Senat, în 2006, procurorul general din New Jersey din acel moment, Chris Christie, a solicitat documente legate de o organizație non-profit care i-a plătit lui Menendez mai mult de 300.000 de dolari pentru “a închiria” spațiu într-o casă pe care politicianul o deținea în Union City. La schimb, democratul a ajutat organizația pentru a obține milioane de dolari în subvenții federale.

Menendez a negat acuzațiile și a pus sub semnul întrebării momentul în care au fost cerute actele, numind-o o campanie de defăimare politică orchestrată de inamicii săi. El a câștigat în mod detașat alegerile din 2006.

Ancheta s-a încheiat cinci ani mai târziu, fără acuzații. La scurt timp după, a început noua anchetă centrată pe legăturile senatorului democrat cu doctorul Melgen.

Implicații politice

După punerea sub acuzare de vineri, Menendez și-a dat demisia temporară din fruntea comitetului din Senat, dar a refuzat să-și dea demisia din Congres. El chiar e așteptat să anunțe luni, într-o conferință de presa, că va candida din nou pentru un nou mandat anul viitor.

Cazul actual împotriva senatorului democrat ar putea da peste cap ecuația politică de la Washington. O investigație ar putea complica efortul democraților de a-și extinde majoritatea slabă de 51-49 de locuri pe care o au în prezent în Senat (unde există 100 de locuri), deși statul New Jersey nu a ales un republican în Senat din 1972.

Reuters a reamintit că Menendez a fost un aliat important pentru liderul democrat Joe Biden în contextul în care președintele a căutat să reafirme influența SUA pe scena mondială, să unifice ajutorul Congresului pentru Ucraina și să respingă ascensiunea Chinei.

Menendez a fost cel mai dur adversar printre democrați în fața eforturilor Administrației Biden de a relaxa politicile față de Cuba și Venezuela. El a fost, de asemenea, unul dintre cei mai vocali critici ai Senatului împotriva Arabiei Saudite și prințului moștenitor Mohammed bin Salman, în special opunându-se la tranzacțiile majore cu arme pentru regat.

Surse: Justice.gov, Reuters, New York Post / Sursă foto: Departamentul Justiției din SUA (Colaj)