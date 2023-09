Senatorul american Bob Menendez, inculpat într-o anchetă de luare de mită

Senatorul democrat de New Jersey, Robert Menendez, a fost pus sub acuzare pentru că ar fi acceptat sute de mii de dolari sub formă de mită, potrivit Departamentului de Justiție, transmite BBC.

Procurorii spun că Menendez și soția sa, Nadine, au acceptat lingouri de aur și bani lichizi de la trei oameni de afaceri din New Jersey.

Senatorul și soția sa au acceptat banii pentru a „avantaja guvernul Egiptului”, susțin procurorii.

Acuzațiile vin în urma unei investigații de ani de zile a Departamentului de Justiție.

Procurorii susțin că Menendez și soția sa au acceptat mită, inclusiv bani cash, aur, plăți pentru ipoteca unei case și un vehicul de lux de la trei bărbați din New Jersey: Wael Hana, Jose Uribe și Fred Daibes.

Ei au făcut acest lucru în schimbul folosirii influenței și puterii lui Menendez în calitate de senator pentru a-i proteja pe cei trei oameni de afaceri și pentru „a aduce beneficii Republicii Arabe Egipt”, potrivit actului de acuzare.

Agenții federali au executat mandate de percheziție la domiciliul lui Menendez și au găsit dovezi ale acordurilor de mită, inclusiv peste 480.000 de dolari în numerar, mare parte din aceștia fiind „băgați în plicuri și ascunși în haine, dulapuri și un seif”, susțin procurorii.

Agenții au declarat că au găsit, de asemenea, un vehicul de lux plătit de Uribe, parcat în garaj, precum și lingouri de aur în valoare de 100.000 de dolari în casă, ale căror fotografii au fost incluse în rechizitoriu.

Menendez, în vârstă de 69 de ani, este președintele Comisiei pentru relații externe a Senatului și a fost ales pentru un al treilea mandat în Senat în 2018.

În rechizitoriu, procurorii susțin că soția lui Menendez, Nadine, a lucrat cu unul dintre cei trei oameni de afaceri din New Jersey, Hana, pentru a-l prezenta pe senator unor oficiali egipteni din serviciile de informații și din armată. Hana – care este originar din Egipt – a schimbat mii de mesaje text cu soția lui Menendez, pe care aceasta le-a șters din telefonul ei mobil, potrivit procurorilor.

Aceasta nu este prima dată când Menendez se confruntă cu acuzații de mită. Senatorul, care este membru al Congresului din 2006, a fost pus sub acuzare în New Jersey în 2015 pentru acuzații că a acceptat mită – inclusiv vacanțe de lux – de la un oftalmolog bogat din Florida. Acel caz s-a încheiat fără verdict după ce jurații nu au reușit să ajungă la o unanimitate.