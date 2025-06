Fechet: Speranţa mea e că programul Rabla nu se va opri. Injectăm 1,43 de miliarde de lei anul acesta, iar aceşti bani ajung într-un procent însemnat la producătorii români de autoturisme. Am identificat alte locuri de unde putem tăia – VIDEO

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Mediului Mircea Fechet susţine că programul Rabla este unul eficient, iar speranţa sa e că va continua şi anul acesta, deşi coaliţia de guvernare încearcă să reducă din cheltuielile bugetare pentru a acoperi deficitul de peste 9%. ”Fiecare ne dorim ca în propriul oraş unde locuim să respirăm un aer mai curat şi din motivul acesta am mărit valoarea ecotichetului, pentru că lumea se apucase iar să cumpere maşini second-hand din vestul Europei”, a spus ministrul Mediului, la Prima TV. Bugetul Programului Rabla din acest an este de 1,43 miliarde de lei, cu aproape 50% mai mare decât cel din 2024, bani care ajung ”într-un procent însemnat” la producătorii români de autoturisme. De asemenea, valoarea ecotichetului pentru maşinile electrice a fost majorată la 7.500 de euro, faţă de 5.000 de euro. Programul ar urma să înceapă în data de 19 iunie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul Mediului Mircea Fechet a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă programul Rabla va fi afectat de tăierile bugetare negociate în aceste zile de viitoarea coaliţie de guvernare.

”Speranţa mea este că Programul Rabla nu se va opri. Spun asta gândindu-mă la tradiţia de 20 de ani a acestui program, care şi-a dovedit utilitatea. Fără îndoială, e un program eficient. Spun asta gândindu-mă la un jalon din PNRR, pe care trebuie să îl îndeplinim, şi care se referă la un sfert de milion de rable scoase de pe străzile României până în anul 2026. Spun asta gândindu-mă la cei doi mari producători de autoturisme din România, care şi-au dimensionat business-ul şi cu luarea în considerare a programului Rabla.

Pentru că, totuşi, injectăm 1,43 de miliarde de lei anul acesta, sau cel puţin asta ne-am propus, în piaţă, iar aceşti bani ajung într-un procent însemnat şi la cele două mari companii, la producătorii români de autoturisme, la Dacia şi la Ford, fără a-i minimaliza pe importatori. Există în România o întreagă industrie a pieselor auto, care alimentează şi fabricile din Europa. Şi am citit statistici legate de numărul de componente dintr-o maşină importată din altă ţară, numărul de componente fabricate în România şi am constatat că acest procent este unul însemnat. Din acest motiv şi gândindu-mă la zecile de mii de români care aşteaptă cu nerăbdare lansarea programului, aşa cum l-au aşteptat în fiecare an, eu cred că programul Rabla trebuie să continue. Şi dacă, în viitor, guvernul va decide că nu mai doreşte să finanţeze un astfel de program, bineînţeles că o poate face anunţând în prealabil că îşi propune să diminueze această măsură de sprijin”, a spus Mircea Fechet la Prima TV.

Ministrul Mediului subliniază că Guvernul a majorat valoarea tichetelor pentru programul Rabla, în condiţiile în care ”lumea se apucase iar să cumpere maşini second-hand” din vestul Europei.

”Am identificat, de asemenea, alte locuri de unde putem tăia de la Ministerul Mediului fără a-i afecta pe români. Fie că discutăm despre comasarea altor instituţii pe lângă ceea ce am făcut deja, fie că discutăm despre reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, fie că discutăm despre alte instrumente pe care le avem la dispoziţie, avem de unde să economisim pentru a ne atinge aceste obiective şi în acelaşi timp să putem să le spunem românilor că vom continua programele care le fac viaţa mai uşoară şi mai sigură, pentru că o maşină nouă nu-i doar o maşină mai puţin poluantă. Fiecare ne dorim ca în propriul oraş unde locuim să respirăm un aer mai curat, şi din motivul acesta am mărit valoarea ecotichetului, pentru că lumea se apucase iar să cumpere maşini second-hand din vestul Europei. Şi atunci scopul programului Rabla este acela de a-l determina pe cetăţeanul care urmează să achiziţioneze o maşină ca în detrimentul unui autoturism vechi, poluant, second-hand, să achiziţioneze o maşină nouă folosindu-se de un sprijin din partea statului român”, a explicat ministrul Mediului.

Conform Ghidului de finanţare al Programului Rabla, cuantumul ecotichetului a fost stabilit astfel: 10.000 lei (aproximativ 2.000 de euro) pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete; 12.000 lei (aproximativ 2.400 de euro) pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 15.000 lei (aproximativ 3.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 37.000 lei (aproximativ 7.500 de euro) pentru un autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 120.000 lei (aproximativ 24.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau 100% electric, în cazul instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale.