FC Barcelona câștigă în ultimele minute derbiul cu Girona de pe teren propriu, scor 2-1

FC Barcelona a câștigat in extremis derbiul catalan cu Girona, sâmbătă, scor 2-1, partidă care a contat pentru etapa a 9-a din LaLiga.

Prima repriză a însemnat spectacol pur. Barcelona a pus presiune încă din primul minut al duelului și a marcat după un slalom elegant al lui Pedri în careu, care a finalizat plasat cu bara la colțul lung al portarului Gazzaniga (min. 13).

Nu a durat prea mult bucuria echipei Blaugrana, care a cedat inițiativa atacurilor, iar Girona a revenit în joc la doar șapte minute distanță de golul lui Pedri. Axel Witsel a reușit o execuție acrobatică, o foarfecă de la punctul cu var, și l-a lăsat pe Szczesny neputincios. Girona nu a încetat să tureze motorul după gol și a mai avut cel puțin 3 ocazii clare de a se detașa pe tabelă până la pauză, numărând și o bară. De partea cealaltă, Rashford a nimerit transversala din lovitură liberă, în timp ce încercarea lui De Jong după o fază cursivă a băieților lui Flick a fost blocată de portarul argentinian.

A doua repriză a adus în teren o Girona mai pragmatică, în timp ce Barcelona a căutat golul învingător pe tot parcursul celor 45 de minute. În această parte secundă au lipsit marile ocazii de la poarta lui Szczesny și s-au mutat la poarta lui Gazzaniga care a barat mai multe șuturi din partea lui Fermin Lopez și Lamine Yamal.

Deși meciul părea că se îndreaptă spre o remiză cu scorul stabilit încă din minutul 20, o găselniță de-a lui Hansi Flick a adus cele trei puncte campioanei en-titre. Araujo, care a fost mutat pe poziția de „9”, a băgat mingea în poartă la centrarea pe jos a lui De Jong în cel de-al doilea minut suplimentar din cele patru dictate de centralul Jesus Gil Manzano pentru repriza secundă.

Barcelona urcă datorită acestei victorii pe primul loc în LaLiga, cel puțin până la meciul rivalei Real Madrid, care va juca pe terenul lui Getafe duminică de la ora 22:00. Pentru Flick și echipa urmează duelul din grupa Champions League cu Olympiakos pe teren propriu (marți), ca mai apoi să meargă pe Santiago Bernabeu, duminică, pentru El Clasico cu Real Madrid.