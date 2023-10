Farul Constanţa – U Cluj 1-1. Hagi: ”Ultima pasă şi şutul nu au mers. Sunt zile în care nu a ieşit”

Echipa Farul Constanţa a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa U Cluj, în etapa a 13-a din Superliga, informează News.ro.

La Ovidiu, clujenii au deschis scorul în minutul 16, când Cîmpanu a profitat de o neînţelegere între portarul Aioani şi Grameni. Farul a dominat apoi prima repriză, dar nu a reuşit să înscrie. Egalarea a venit abia în minutul 66, de la golul lui Tudor Băluţă, care a primit o pasă extraordinară de la Budescu. S-a terminat 1-1, Farul a făcut primul egal în acest sezon şi e pe locul 6, cu 19 puncte. U Cluj are 16 puncte şi ocupă poziţia a 8-a.

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, este convins că formaţia sa îşi va reveni la nivelul din sezonul trecut.

„Am controlat jocul de la cap la coadă, am fost foarte săraci în jumătatea adversă, pe ultimii 30 de metri. Multe situaţii, dar puţină calitate. Ultima pasă şi şutul nu au mers. Sunt zile în care nu a ieşit. De aceea sunt şi puţin supărat, am pierdut două puncte. La gol a fost o greşeală copilărească, dar după aceea noi am produs fotbal. Dar în combinaţii şi la finalizare, foarte puţine sunt periculoase. Acum o să avem meci acasă, meci de trei puncte, pe care trebuie să-l câştigăm”, a declarat Gheorghe Hagi.

FARUL: Aioani – D. Sârbu, K. Boli, Larie (Rivaldinho 46), Kiki – T. Băluţă, Artean, Grameni (Borgnino 60) – Mazilu (E. Sali 71), L. Munteanu (N. Grigoryan 60), Budescu. ANTRENOR: Gheorghe Hagi

U CLUJ: P. Iliev – D. Oancea, Masoero (G. Miron 46), B. Mitrea, Chipciu – Doukoure (E. Manu 77), Bic – G. Cîmpanu (G. Simion 59), Nistor, Ianis Stoica (R. Silaghi 81) – D. Popa (V. Gheorghe 60). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: Mazilu 26, Kiki 64 / I. Popa 55, Chipciu 71

Arbitri: Istvan Kovacs – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene – Lucian Rusandu

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Mircea Grigoriu

Observator: Adrian Vidan