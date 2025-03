VIDEO Fără ajutorul SUA, Ucraina poate rezista în fața Rusiei cel puțin încă șase luni / Cea mai mare îngrijorare este dacă SUA încetează să furnizeze informații

Ucraina are suficiente resurse pentru a continua lupta împotriva Rusiei fără asistența SUA. Kievul va putea lupta încă cel puțin șase luni, anunță Censor.net și The Financial Times, citând surse din Kiev.

Se menționează că operațiunile militare devin din ce în ce mai mult un război al roboților și al dronelor, iar Ucraina a devenit un lider mondial în dezvoltarea acestora din urmă.

FT îl citează și pe politicianul Mustafa Nayyem, care susține că pierderea echipamentelor americane va fi un eveniment „semnificativ, dar nu critic”.

Componentele dronelor din SUA, adaugă el, sunt utilizate „cu moderație” și pot fi înlocuite. Cea mai mare îngrijorare a sa este dacă SUA încetează să furnizeze informații, deși nu crede că acest lucru este probabil.

Dar chiar și cu un sprijin european sporit, fără asistența SUA, lupta va fi dificil de susținut. Un deputat de rang înalt neidentificat din partidul Servitorul Poporului, din care a făcut parte și președintele Zelenski, a sugerat că acest lucru ar însemna pierderea treptată a tot mai mult teritoriu.

Administrația președintelui american Donald Trump sa suspendat toate ajutoarele militare actuale pentru Ucraina în urma unei dispute între președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy și liderul american Donald Trump. De asemenea, s-a raportat că Casa Albă poate întrerupe orice alt sprijin indirect pentru Ucraina, inclusiv alte tipuri de finanțare militară, schimbul de informații și instruirea militară.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Caroline Leavitt a mai declarat că Statele Unite nu vor mai oferi asistență militară Ucrainei. Prioritatea sunt negocierile de pace, nu continuarea războiului.

Ucrainenii sunt îngrijorați după ce presa americană a relatat despre intențiile președintelui Donald Trump de a tăia ajutorul militar și financiar pentru țara lor, potrivit unui reportaj realizat de TVR în Ucraina.

”Mi-a fost frică, pentru că am avut un sentiment ciudat, n-am fost niciodată susţînătoarea lui Donald Trump. Ştiam că ceva vă merge rău. Ne e frică tuturor pentru că America este puternică. Dacă Europa decide să nu susţînă Ucraina, vom rămâne complet singuri”, spune o femeie.

”Da, sunt puţin speriată. Îmi este puţîn frică, dar cred că noi, ucrainenii, putem lupta”, arată o tânără.

”Cred că ucrainenii vor continua să lupte. Am doi fraţi care luptă acum şi apoi să ne asigurăm că vom lupta până la sfârşit. Adevărul este că e foarte greu să luptăm fără muniţie”, spune un ucrainean.

Analistul militar Mihailo Samus spune însă că o eventuală decizie a președintelui Trump de a tăia ajutorul financiar și militar pentru Ucraina s-ar putea să se întoarcă împotriva lui.

„Dacă SUA opreşte livrarea de rachete Patriot va fi o problemă pentru civili. Va fi o teroare împotriva civililor, susţinută de fapt de SUA. Aşa că nu e foarte bine pentru SUA”, spune Samus.

Speranțele vin de la europeni care sunt deciși să ajute în continuare Ucraina, spune redactoul-șef al cotidianului Kyiv Post.

„Pe termen lung poate fi mult mai dificil decât până acum. Ucrainenii nu se tem, sunt obişnuiţi cu asta, dar chiar avem nevoie de parteneriat cu Europa. Dacă Europa este cu noi, nu ne temem pentru viitor. Ce garanţii pot fi făcute în privinţa securităţii? Poate trupe, arme, siguranţa spaţiului aerian, arme cu rază lungă de acţiune, ceea ce Ucraina nu are.”, explică Bohdan Nahaylo, redactor-şef Kyiv Post.