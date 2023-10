EXCLUSIV Candidatul AUR la Primăria Capitalei, Mihai Enache, este nașul de cununie al unui simpatizant al extremei drepte, condamnat definitiv pentru violențe împotriva jandarmilor la un protest în Piața Victoriei

Candidatul AUR pentru Primăria Generală a Capitalei, Mihai Enache, este din aprilie 2023 nașul de căsătorie al lui Gabriel Ștefan Lupu, un bărbat care a fost condamnat definitiv, în 2021, pentru complicitate la ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Alături de mai multe persoane, Lupu a fost acuzat de procurori că a atacat forțele de ordine la protestul din Piața Victoriei din ziua de 1 februarie 2017, protest desfășurat pașnic până când în mulțime s-au infiltrat membri ai galeriilor de la echipe de fotbal din București. Mai mulți jandarmi și protestatari au fost răniți în timpul confruntărilor. Recent, Lupu a participat la fondarea Blocului Naționalist, o organizație care a adunat mai mulți reprezentanți ai extremei drepte. Contactat de G4Media.ro, Enache s-a rezumat să declare că ”În religia creștină, a refuza să cununi pe cineva este un păcat.”

Într-o postare de pe contul de Facebook, soția lui Mihai Enache, Diana, anunța pe data de 29 aprilie 2023: ”Astăzi ne-am îmbogățit cu o pereche de fii spirituali! Casă de piatră Ștefan Gabriel Lupu și Tanya Manic, cu multe bucurii, răbdare și momente fericite împreună!” Soții Enache și Gabriel Ștefan Lupu se cunosc de mai mulți ani, toți făcând parte, în trecut, din ONG-ul Acțiunea 2012, inițiativă a actualului președinte AUR, George Simion.

Lupu este un fervent susținător al echipei de fotbal Rapid, făcând și deplasări la meciurile din deplasare ale echipei naționale de fotbal a României în calitate de membru al Honor et patria, galerie de ultrași (suporteri radicali) al cărei co-fondator este George Simion. De-a lungul timpului, Honor et patria a fost implicată în mai multe scandaluri pe stadioane.

Luna trecută, Lupu a postat pe Facebook fotografii de la formarea Blocului Naționalist, eveniment din Brașov în cadrul căruia a avut loc și un concert. ”O încercare de coagulare a grupărilor asumate de extremă dreapta din România. La evenimentul descris drept un concert cu trupe de muzică alternativă au participat și extremiști din Italia și Serbia.”, a dezvăluit publicația Europa Liberă România despre fondarea acestei structuri, în material afirmându-se că Honor et patria a fost una dintre grupările prezente la formarea Blocului Naționalist. Ulterior evenimentului, Lupu a distribuit o postare de pe Facebook a acestui Bloc și a scris, pe contul său din aceeași rețea, că ”Naționalismul este cea mai demnă forma de existență a unei persoane, mai ales acum când civilizația este căzută la pământ.”

În februarie 2021, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, Lupu și alți 11 inculpați au fost condamnați pentru că, la data de 1 februarie 2017, împreună cu mai multe persoane neidentificate, participând la o mişcare de protest împotriva Guvernului României, care a avut loc în Piaţa Victoriei din Capitală, ”au exercitat, în comun, acte de agresiune împotriva jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu și îmbrăcați cu uniforma din dotare (…)”.

Având ca scop contestarea mai multor măsuri anunțate de Guvernul controlat la acel moment de președintele PSD, Liviu Dragnea, protestul a adunat, după unele estimări, circa 150.000 de oameni și s-a derulat pașnic până la momentul în care în mulțime s-au infiltrat mai mulți membri ai unor galerii de la echipele de fotbal din București care au început să atace forțele de ordine. În confruntări au fost înregistrați răniți atât din rândul protestatarilor, cât și al jandarmilor. Cei din urmă s-au constituit părți civile în dosarul penal al celor 12 inculpați.

Pe fond, în decembrie 2018, Lupu a fost condamnat în acest dosar, de Judecătoria Sectorului 1, la o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea unei infracțiuni de ultraj și a uneia de tulburare a ordinii şi liniştii publice. De asemenea, el a primit interdicție, timp de 5 ani, de a se afla la adunări publice cu caracter politic, social, cultural sau sportiv de orice amploare, acțiuni de protest organizate sau spontane.

În apel, unde sentința a rămas definitivă în 2021, instanța a micșorat pedepsele, stabilind ca Lupu să fie condamnat la 1.200 lei amendă penală pentru comiterea infracţiunii de complicitate la ultraj, în formă continuată (14 acte materiale, adică împotriva a 14 jandami) și 900 lei amendă penală pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Prin contopire, completul de judecată a decis ca Lupu să achite o amendă penală de 1.500 de lei. În motivarea sentinței, judecătorii au stabilit că Lupu ”a avut una dintre cele mai reduse contribuții pe parcursul evenimentelor violente desfășurate, și anume doar a aruncat cu doi bulgări din zăpadă și a tras de garduri, astfel cum reiese din procesul-verbal din data de 13.IV.2017, de redare a convorbirii telefonice purtată de inculpat pe data de 25.II.2017, în care recunoaște că a aruncat cu doi bulgări din zăpadă”.

Inițial, se menționează în decizie, Lupu a fost cercetat și pentru că ar fi aruncat cu un obiect contondent înspre jandarmi, dar pentru acest gest s-a dispus clasarea infracțiunii, ”neputându-se stabili, fără dubiu, că inculpatul ar fi aruncat cu o petardă.” În timpul anchetei, Lupu a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile.

De la momentul incidentelor și până la chemarea la audieri, atât el, cât și alți suporteri cercetați în dosar au fost interceptați de procurori.

Astfel, pe 3 martie 2017, Lupu discuta cu un amic despre evenimentul din februarie și faptul că fusese citat la audieri:

Ștefan Lupu: Că am aruncat cu garduri. E filme cu mine că trăgeam de garduri, știi?

Domn: Ai… chiar ai tras?

Ștefan Lupu: Da, chiar am tras de garduri, dar nu am tras la modul să arunc cu ele, am tras de garduri că știi am: ”Să zgudui gardurile”.

Domn: Da…

Ștefan Lupu: Și le arăt eu.

Ștefan Lupu: Deci în p**a mea mie, aud, deși cu mandatul de chemare n-au făcut nimic, că nu eram acasă, nu mi-au lăsat citație știi, să mă prezint la Parchet. Deci practic legal n-am nicio datorie, dar acum sunt în drum spre Parchet. Mă duc totuși în p**a mea să nu zică că am ceva de ascuns.

Domn: Ce, ce…

Ștefan Lupu: Dacă-mi dă, dacă-mi dă, p**a mea ”am aruncat și eu cu doi bulgări de zăpadă”, știi?

Referitor la faptele penale săvârșite de finul său și apropierea acestuia de Blocul Naționalist prin prisma funcției de edil la care aspiră, Mihai Enache a transmis, într-un mesaj pentru G4Media.ro, că ”În religia creștină, a refuza să cununi pe cineva este un păcat. Dacă aveți întrebări legate de programul pt. București, vă stau la dispoziție.”

Coordonator al Caravanei Medicale AUR, inițiativă derulată începând cu vara acestui an, Mihai Enache (35 de ani) a fost desemnat, ieri, drept candidat al acestui partid la Primăria Generală a Municipiului București pentru alegerile de anul viitor. Angajat, în ultimii ani, la mai multe primării de sector, Enache este căsătorit din 2016, fotografii de la evenimentul care a avut loc în Bacău devenind virale pe rețelele sociale după ce mirii s-au îmbrăcat în costume populare.

Soția sa, Diana, lucrează drept consilier în cadrul grupului parlamentar AUR de la Camera Deputaților și este coordonator al filialei din Bacău a acestei formațiuni politice.