Europarlamentarul Siegfried Mureșan, ironii la adresa lui Ciolacu: „Un prim-ministru care nu poate reține nici măcar media de la bacalaureat ridică serioase semne de întrebare”

Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, l-a ironizat marți pe premierul Marcel Ciolacu, printr-o postare pe Facebook, după ce șeful Executivului nu a știut să răspundă la o întrebare privind media sa de la examenul de Bacaluareat.

Mureșan a afirmat că își dorește un prim-ministru „cu memorie bună”, care să poată „opera cu foarte multe cifre”.

„Prim-ministrul Guvernului României trebuie să rețină și să poată opera cu foarte multe cifre: rata inflației, rata șomajului, valoarea coșului minim pentru un trai decent, valoarea punctului de pensie, deficitul comercial, deficitul bugetar, nivelul investițiilor străine directe, fondurile europene absorbite, fondurile europene pierdute, rata de creștere economică.

Un prim-ministru care nu poate reține nici măcar media de la bacalaureat ridică serioase semne de întrebare.

Îmi doresc un prim-ministru al României cu memorie bună, care își aduce aminte ce face, ce propune și mai ales ce promite”, a scrie Siegfried Mureșan.

Context

Premierul Ciolacu a afirmat, luni, la Palatul Parlamentului, că a susținut examenul de Bacalaureat în 1986 și că a luat o medie „suficient de bună”, însă nu își amintește cu exactitate nota.

„Nu ştiu în acest moment. O medie suficient de bună. Staţi că nu v-am arătat nici diploma, aşa că o să vă dau şi media, şi diploma. Nu ştiu pe de rost, nu m-am uitat, o să mă uit. Alegătorii vor şti acest aspect. Am înţeles că s-au făcut solicitări pe Legea 544, aşa că prefer ca autorităţile statului să dea răspunsul”, a răspuns Ciolacu.

La data de 24 august, când a fost reales președinte PSD, Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști cum explică faptul că în CV-ul său apare informaţia că s-a înscris la un master în 2003, iar diploma de licenţă a obţinut-o un an mai târziu.

Premierul a precizat că nu are diploma originală de Bacalaureat, dar are o copie legalizată a diplomei examenului luat în 1986.

„Vă pot pune la dispoziţie diploma de bacalaureat, am fost la Buzău, am căutat-o, cu adevărat, am o copie legalizată. Am terminat Bacalaureatul când am terminat liceul, mi-am dat licenţa când am considerat eu că familia mea… Nu m-am uitat în CV-ul respectiv, am toate documentele, vi le pun la dispoziţie. Nu am scris cărţi, nu am plagiat, chiar sunt un om normal”, a afirmat atunci Ciolacu.

El a explicat că a pus familia înaintea studiilor pentru o perioadă, ca explicație pentru diferența de câțiva ani între terminarea liceului și începerea facultății.

„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu aţi prins vremurile acelea. Taică-miu a zis: «Mă, dacă nu eşti în stare să intri la facultate du-te la muncă, mă!». Pe urmă m-am dus în armată. Erau alte vremuri. Ăsta e adevărul! Mi-am făcut o familie, am muncit, am muncit în mediul privat… Nu-mi e ruşine de absolut nimic. Dar nici nu pot să răspund la toate ştirile inventate, nu pot să mă umiliţi, să răspund fiecăruia cum crede el sau ce vrea el să inventeze despre mine”, a mai menționat liderul social-democrat.