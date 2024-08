Europarlamentar PNL: Ursula von der Leyen nu a publicat nimic din vizita premierului Ciolacu la Bruxelles, asta spune, în termeni de diplomaţie, că nimic din ce s-a vorbit acolo nu are girul ei / Începem din nou să ne izolăm de ce înseamnă Europa

Europarlamentarul PNL a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a publicat nimic din vizita premierului Ciolacu la Bruxelles, de săptămâna trecută.

”Asta spune, în termeni de diplomaţie, că nimic din ce s-a vorbit acolo nu are girul doamnei Ursul von der Leyen. Asta înseamnă că începem din nou să ne izolăm de ceea ce înseamnă Europa, mai mult de atât s-a solicitat acolo chiar o reducere cu 10% a banilor care vin din PNRR, ca împrumut, pentru a nu face anumite reforme şi asta ne pune o etichetă pentru următorii ani”, a completat Falcă.

El a menţionat că 2025 nu va fi un an uşor. ”Orice politician care le spune oamenilor că va fi un an uşor păcăleşte electoratul. Trebuie să le spunem oamenilor că trăim într-o ţară în care deficitul bugetar a ajuns atât de mare încât îngrozeşte pe toată lumea, in special băncile din România, care înseamnă creditare pentru economia din România. Economia va produce mai puţin, anul viitor, asta înseamnă venituri mai mici şi deficitul mai mare”, a mai explicat Gheorghe Falcă, arătând că soluţia este curajul de a face reforme.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis, joi, după întâlnirea cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că Guvernul va propune Executivului european un acord pe 7 ani prin care putem să ne dezvoltăm economic prin investiţii, dar şi să reducem deficitul bugetar. Ciolacu a precizat că preşedinta aleasă a Comisiei Europene a înţeles eforturile făcute de România pentru a se dezvolta şi ţinta ambiţioasă pe care o avem pentru investiţii în acest an, de 120 de miliarde de lei.