Eugen Tomac, despre deciziile autorităţilor privind regulile din campanie: Sunt profund politizate. Trăim într-o societate democratică şi fiecare cetăţean are dreptul să se exprime, inclusiv dreptul de a schimba strategia în timpul campaniei

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, despre deciziile autorităţilor privind regulile din campanie, că sunt profund politizate, afirmând că trăim într-o societate democratică şi fiecare cetăţean are dreptul să se exprime, inclusiv dreptul de a schimba strategia în timpul campaniei, transmite News.ro.

”Principala noastră preocupare este să-i convingem pe români să vină la vot şi evident să intre în turul 2 candidaţii care vor convinge cel mai mult. Nu mai contează partidele în momentul de faţă, pentru că partidele şi-au atins limitele anul trecut. Au dispreţuit votul, cel puţin în cazul PSD este de notorietate faptul că şi-au obligat proprii membrii să dea voturi la AUR, au recunoscut-o liderii PSD, nu inventez nimic. Sunt nişte realităţi şi evident că toate aceste lucruri au produs o dezamăgire puternică în societate şi acum obligaţia noastră este să îi convingem pe oameni totuşi să vină la vot şi să aleagă cel mai bun candidat. Din punctul meu de vedere, cel mai pregătit candidat intrat în competiţie este domnul Nicuşor Dan, ales de bucureşteni cu aproape 50%, indiferent de ce spune propaganda de partid”, a precizat în emisiunea România Politică de la Prima News liderul PMP Eugen Tomac.

Tomac a arătat că a fost împreună cu primarul general peste hotare şi a văzut că polarizarea este clară. ”O parte din români vor susţine candidatul promovat de Georgescu şi cea mai mare parte dintre cetăţenii români de peste hotare îl vor susţine pe Nicuşor Dan. Aici nu există dubii”, a subliniat Tomac. Despre scandalul din USR, Eugen Tomac a arătat că nu ar putea să fie ipocrit să spună că nu a avut un anumit efect, însă publicul care susţine şi votează USR s-a poziţionat, se vede acest lucru în sondaje.

”Eu regret că nu s-a ajuns la o soluţie mult mai corectă şi mai clară în ceea ce priveşte evoluţia campaniei. (..) Să nu uităm un lucru elementar, doamna Lasconi a reuşit să intre în turul 2 anul trecut pentru că a venit cu această propunere ca pe zona de centru-dreapta să rămână în competiţie candidatul care are cea mai mare şansă să intre în turul 2. Şi în momentul în care am conştientizat că domnul Ludovic Orban nu are nicio şansă să intre în turul 2, a venit cu această propunere ca să se retragă în favoarea doamnei Lasconi aşa cum i-a cerut. S-a retras şi s-a văzut diferenţa între doamna Lasconi şi domnul Ciolacu, anul trecut, a fost de 2000 de voturi”, a arătat preşedintele PMP. ”Eu regret profund că nu s-a ajuns la o discuţie matură, din care să iasă cu o direcţie clară pentru toată lumea. Rămâne de văzut exact cât de mult va afecta această abordare”, a arătat el.

Despre deciziile privind desfăşurarea campaniei, Eugen Tomac a spus că ”sunt profund politizate”. ”Nu există nicio soluţie tehnică pentru a preveni interferenţele în ceea ce priveşte atacurile informatice, în schimb, se dau decizii peste decizii aberante. Trăim într-o societate democratică şi fiecare cetăţean are dreptul să se exprime. Inclusiv dreptul de a schimba strategia în timpul campaniei, nu este niciun fel de păcat în asta, pentru că trăim într-o lume în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta. În campaniile electorale, poziţiile se schimbă de la o zi la alta, evoluţiile sunt într-o continuă mişcare”, a spus Eugen Tomac.

Potrivit preşedintelui PMP, multe lucruri sunt de neînţeles şi inacceptabile din punctul lui de vedere pentru că nu îi poţi îngrădi unui om dreptul de a susţine, de a-şi exprima poziţia în funcţie de convingeri şi în funcţie de interesul politic pe care îl are.