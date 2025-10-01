Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk și noul mesia al creștinismului MAGA

Guvernatorul Virginiei, Glenn Youngkin, s-a angajat joia trecut să răspundă la întrebarea de un milion de dolari a dreptei americane: Cine va fi următorul Charlie Kirk? „Voi”, a spus Youngkin. „Voi toți”, scrie El Pais.

Politicianul republican se adresa unui auditoriu arhiplin la Virginia Tech, universitatea unde Charlie Kirk – liderul tinerilor MAGA și un aliat cheie în victoria lui Donald Trump la ultimele alegeri din SUA, datorită capacității sale de a atrage tinerii alegători – urma să țină un discurs. Ar fi trebuit să fie a treia oprire dintr-un turneu în diferite campusuri, care a început pe 10 septembrie în Utah Valley, ziua în care un glonț i-a curmat viața în timp ce discuta în fața unei mulțimi de studenți. „Veți avea un lider extraordinar”, a adăugat Youngkin. „Erika Kirk a demonstrat nu numai că are curajul unui leu, dar are și inima unui sfânt.”

Văduva activistului și mama celor doi copii ai lor a devenit o figură influentă în politica americană după uciderea soțului ei. Dar mai ales după comemorarea organizată duminica trecută în onoarea lui Kirk, care a fost ucis la vârsta de 31 de ani. Evenimentul a fost undeva între un miting republican și o slujbă religioasă și a atras 100.000 de oameni, răspândiți în două stadioane din Glendale, Arizona. La comemorare – o coliziune extraordinară între religie și politică – Charlie Kirk a fost sărbătorit ca „martir” de Trump și de o mare parte a cabinetului său.

Erika Kirk a declarat că l-a iertat pe presupusul ucigaș al soțului său, un bărbat de 22 de ani pe nume Tyler Robinson, „pentru că așa a făcut Hristos”. Crescut într-o familie mormonă și republicană, Robinson, potrivit documentelor judiciare și mărturiilor rudelor sale, adoptase recent poziții de stânga și îi mărturisise partenerei sale că era obosit de „ura” pe care credea că Kirk o răspândea prin retorica sa ultraconservatoare.

Cuvintele ei, mai ales în contrast cu cele rostite la scurt timp după aceea de Trump – „Îmi urăsc adversarii și nu le doresc binele. Îmi pare rău, Erika” – au fost lăudate de ambele tabere politice. Au fost aprobate chiar și de Jimmy Kimmel, comediantul care fusese suspendat temporar din emisiunea sa după o remarcă despre Robinson – o măsură care a stârnit critici la adresa atacurilor guvernului asupra libertății de exprimare. „Dacă credeți în învățăturile lui Iisus așa cum cred eu”, a spus Kimmel, cu vocea tremurândă, în timpul monologului care a marcat revenirea sa în direct, „asta a fost, asta e. Un act altruist de grație, iertarea unei văduve îndurerate”.

„Desigur, retorica iertării este preferabilă celei a războiului sfânt, dar nu trebuie să uităm că și ea a folosit această retorică”, explică Jeff Sharlet, expert în relația dintre religie și puterea politică în Statele Unite și autor al cărții The Family, într-un interviu telefonic. Sharlet se referă la discursul pe care Erika Kirk l-a ținut la câteva zile după uciderea soțului ei, în care a spus: „Nu aveți idee ce foc ați aprins în această soție, strigătele acestei văduve vor răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă.”

„De asemenea, nu trebuie să uităm că iertarea ei a venit după ce alți vorbitori [în special Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe] au comparat-o cu o „furtună”, o „sabie” și un „dragon”, și înainte ca Trump să vorbească deschis despre ură, doar pentru a o îmbrățișa apoi – aproape ca o reprezentare a arhetipurilor masculine și feminine ale naționalismului creștin”, spune Sharlet, referindu-se la unul dintre principiile de bază ale unei anumite tendințe a dreptei americane: credința oarbă că identitatea americană poate fi doar creștină.

Potrivit lui Sharlet, „puțini au făcut mai mult pentru această idee decât Charlie Kirk. El le-a spus adepților săi să meargă la biserică, da, dar mai presus de toate, el a adus biserica în lumea MAGA, pentru că acum MAGA este adevărata credință: naționalismul creștin”.

Succesoarea lui Trump?

Expertul o consideră pe Erika Kirk „succesoarea” naturală. „Toată lumea se întreabă ce va urma după Trump. J. D. Vance? Nu cred. Ar putea fi Erika Kirk. Ea este acum prima doamnă. Joacă rolul Evitei Perón și o face strălucit”, spune Sharlet, care se grăbește să clarifice că acest lucru nu înseamnă că „durerea ei nu este autentică”, distanțându-se de cei care au judecat-o pentru modul public, aproape transmis în direct, în care și-a trăit doliul – atât de mult încât The Washington Post a susținut că ea a devenit „o figură publică vocală, redefinind rolul văduvei politice” în imaginația americană. Reacția ei la moartea soțului a declanșat, de asemenea, teorii conspiraționiste variate și sălbatice în cele mai întunecate colțuri ale mișcării MAGA.

„[Kirk] va avea, fără îndoială, o influență durabilă și de anvergură asupra Americii”, este de acord comentatorul conservator Matthew Continetti. „Cu abilitățile sale de comunicare, povestea sa emoționantă și legăturile sale personale, ea ar putea deveni următorul Billy Graham [probabil cel mai faimos predicator evanghelic din America și o figură influentă pentru foștii președinți Richard Nixon, George Bush Jr. și Bill Clinton], ar putea conduce o generație către creștinism și ar putea deveni prima femeie președinte”.

Trump și văduva se cunosc din 2012, când republicanul deținea concursul Miss USA, iar Erika Kirk era concurenta care reprezenta Arizona. În adolescență, ea a înființat o fundație. A studiat științe politice și drept. A lucrat la prima campanie a lui Trump. Și-a cunoscut viitorul soț când acesta i-a luat un interviu pentru un loc de muncă la Turning Point USA (TPUSA), organizația non-profit pe care o înființase la vârsta de 18 ani alături de un activist influent al Tea Party. În timpul acelei întâlniri, el i-a spus: „Nu vreau să te angajez, vreau să ies cu tine.” S-au căsătorit în 2021.

Deși a fost mereu în umbra soțului ei, Erika, acum în vârstă de 36 de ani, avea deja o imagine publică înainte de asasinat. Aceasta includea un podcast religios săptămânal (unul dintre episoade, în care apăreau amândoi, se intitula „Supunerea nu este un cuvânt urât”), o linie de „îmbrăcăminte bazată pe credință” și un eveniment anual al TPUSA pentru femei, care reunește voci feminine de frunte din Statele Unite împotriva feminismului. Într-un interviu acordat la începutul acestui an, când a fost întrebat care dintre cei doi era mai conservator, Charlie Kirk a răspuns: „Ea. Pe lângă ea, eu sunt moderat”.

Cu trei zile înainte de înmormântarea televizată – urmărită, potrivit organizatorilor, de aproximativ 100 de milioane de oameni – Erika Kirk a fost aleasă CEO al TPUSA, o organizație cu 1.500 de angajați care a raportat venituri de 85 de milioane de dolari în 2023. De la moartea fondatorului său, au sosit donații de milioane de dolari, precum și aproximativ 37.000 de cereri de deschidere de filiale în universități din toată țara.

În discursul pe care l-a ținut la comemorare, Erika a făcut apel la „băieții pierduți ai Occidentului” să „accepte provocarea lui Charlie și să îmbrățișeze adevărata bărbăție”. „Soția ta nu este angajata ta. Soția ta nu este sclava ta. Ea este ajutorul tău. Nu sunteți rivali. Sunteți un singur trup care lucrează împreună pentru slava lui Dumnezeu”. După numirea ei, purtătorul de cuvânt al TPUSA, Tyler Bowyer, a scris pe X că „Charlie Kirk a venit și i-a convertit pe tineri. Erika Kirk vine să le convertească pe tinere”, un sector demografic care, în mod tradițional, respinge Partidul Republican.

Succesiunea o plasează pe Erika Kirk nu numai în fruntea mașinii de evenimente din campus care l-a făcut faimos pe soțul ei pentru că a venit să dezbată cu studenții liberali și să încerce să-i convingă că universitățile le „spală creierul” cu idei progresiste; ea este, de asemenea, responsabilă de Turning Point Action, brațul dedicat promovării candidaților conservatori, și de seria de podcasturi înregistrate într-un studio din Phoenix, lângă locul unde locuia cuplul.

Charlie Kirk Show a fost platforma pe care regretatul activist și-a exprimat opiniile controversate, convingerile religioase, pasiunea pentru Trump și ideile transfobe și anti-imigrație. El a susținut căsătoria tradițională în detrimentul carierei femeilor, a criticat profesorii universitari și a ridiculizat inițiativele de discriminare pozitivă. De la moartea sa, programul a continuat cu o listă rotativă de gazde și participarea unor personalități proeminente ale mișcării MAGA, printre care vicepreședintele J. D. Vance.

Charlie Kirk era evanghelic, dar atât Vance, cât și Erika Kirk sunt catolici. Ei aparțin unei facțiuni conservatoare din Statele Unite care consideră că Vaticanul a mers prea departe sub Papa Francisc și că acum, cu Leo al XIV-lea, este puțin probabil ca lucrurile să se schimbe. „Catolicii care resping Roma… nu este același lucru cu a spune protestanți?”, întreabă Sharlet.

Vinerea trecută, văduva a apărut în emisiunea The Charlie Kirk Show pentru a împărtăși mai multe detalii despre planurile TPUSA. Ea nu intenționează să-l înlocuiască pe Kirk la microfon. În schimb, colaboratorii lui vor continua să alterneze. Emisiunea îl va pune pe „Charlie pe primul loc, îi va păstra visurile vii și îi va continua moștenirea”, a spus Erika Kirk. De asemenea, vor folosi „material nepublicat”. „Avem emisiuni speciale de duminică pregătite până la refuz, deoarece soțul meu era foarte hotărât să se asigure că există întotdeauna suficient conținut.”