Epidemiologul Adriana Pistol: Acoperirea vaccinală foarte scăzută pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei

Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu ”pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei”, având în vedere că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant, transmite News.ro.

Poliomielita, o boală considerată eradicată, care are consecinţe dramatice asupra persoanelor infectate, poate reapărea, pe fondul lipsei vaccinării şi în contextul mişcării populaţiei din zone fără acoperire vaccinală în zone cândva considerate sigure.

”Vizavi de poliomielită, sigur că aici este poate o discuţie, şi am întâlnit astfel de discuţii în mediul public şi chiar cu părinţi care spun: noi nu mai avem poliomielită. Nu mai avem poliomielită simplu, pentru că ne-am vaccinat. Acum, această acoperire vaccinală foarte scăzută pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei”, a afirmat, miercuri seară, la Medika Tv, profesorul doctor Adriana Pistol.

Medicul a explicat că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant.

”Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi chiar şi Centrul European de Control al Bolilor sesizează aceste aspecte, mai ales că, mai nou, prin supravegherile pe care noi le implementăm atât în România, cât şi în statele europene, se constată, prin globalizare, prin mişcare populaţională, o circulaţie de virusuri polio în mediul ambiant, ceea ce vine şi ne sugerează că ar trebui să fim atenţi şi să creştem cât de mult se poate rata de vaccinare”, a subliniat Adriana Pistol.

Ultimul caz de poliomielită în România s-a înregistrat în urmă cu peste 20 de ani.