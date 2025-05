Emma Navarro, a doua cea mai bogată jucătoare din WTA, eliminată rușinos în primul tur la Roland Garros

Jessica Bouzas Maneiro, locul 68 mondial, a produs o surpriză uriașă la Roland Garros, sportiva din Spania trecând categoric, scor 6-0, 6-1, de Emma Navarro (favorită 9 la Paris), în runda inaugurală a celui de-al doilea Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp.

Disputa de pe arena Suzanne Lenglen a curs într-o singură direcție, Bouzas Maneiro impunându-se spectaculos, scor 6-0, 6-1. Meciul contra favoritei nouă de la Paris a durat doar 57 de minute.

În vârstă de 24 de ani, Navarro a suferit una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din carieră pe zgura pariziană.

Emma a fost chiar foarte aproape de un dublu „bagel” (n.r. 6-0, 6-0), ea salvându-se la ultima strigare: la 6-0, 5-0, cu un game de onoare.

„Una dintre cele mai șocante înfrângeri ale unei jucătoare din top 10 la un Grand Slam”, a precizat comentatorul britanic Matt Chilton.

„Nu mă așteptam deloc la acest scor. Mă simt foarte fericită de cum am jucat și de cum am gestionat presiunea”, a spus, plină de entuziasm, Bouzas Maneiro la finalul partidei de luni.

Emma Navarro este fiica miliardarului Ben Navarro, cel care a fondat Sherman Financial Group.

Jucătoarea de tenis este una dintre cele mai bogate din circuitul WTA, moștenirea ei financiară fiind de peste 1,5 miliarde de dolari, informează talksport.com.

Cel mai bun rezultat de la un Grand Slam l-a obținut la US Open, anul trecut, ea fiind eliminată în semifinale.

A fost cel mai sus pe locul 8 în ierarhia WTA, iar din premiile din tenis a adunat suma de $4,456,941.

Este antrenată de Peter Ayers, iar în carieră a adunat 221 de victorii și a cedat de 126 de ori.

Conform sursei citate, Jessica Pegula este cea mai bogată jucătoare din WTA, moștenirea ei fiind peste cea a Emmei Navarro. Tatăl Jessicăi este Terry Pegula, proprietarul echipelor Buffalo Bills (NFL) și Buffalo Sabres (NHL) – are o avere estimată la aproximativ 7 miliarde de dolari.

— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 26, 2025

an upset to start the day 🚨#RolandGarros pic.twitter.com/HL4IIaNj7A

— wta (@WTA) May 26, 2025