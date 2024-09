Elton John își face prima apariție după ce a dezvăluit că o „infecție oculară severă” l-a lăsat cu „o vedere limitată la un ochi” / „Mă vindec, dar este un proces extrem de lent”

Sir Elton John și-a făcut prima apariție publică la festivalul internațional de film de la Toronto, la câteva zile după ce a anunțat că o infecție oculară gravă l-a lăsat cu vederea limitată la un ochi, relatează The Guardian.

Cântărețul britanic, în vârstă de 77 de ani, a fost fotografiat bine dispus în timp ce sosea pe spatele unui cărucior la festivalul canadian, alături de soțul său, David Furnish.

Cei doi, care purtau costume în nuanțe diferite de burgundy, au sosit pentru premiera mondială a filmului documentar Elton John: Never Too Late, realizat de co-regizorii RJ Cutler și Furnish.

Filmul este prezentat ca un portret al cântărețului care „privește în urmă la viața sa și se îndreaptă spre un spectacol de adio culminant pe stadionul Dodger din Los Angeles”.

Filmul începe pe același stadion, dar în 1975, când a cântat în fața a peste 100.000 de fani în două nopți.

Documentarul conține interviuri cu imagini de arhivă și fotografii nemaivăzute până acum, precum și documentează povestea de dragoste pe care John a găsit-o cu Furnish.

După ce filmul a fost proiectat, John a fost copleșit de emoție, spunând publicului: „Lucrul care îmi place la acest film este că îl am pe el [Furnish] și îi am pe cei doi fii ai mei.

„Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat”, a spus el, făcând o pauză pentru a-și stăpâni lacrimile. Și sper să continui să fac muzică, dar vreau să fiu acasă cu ei și să-i văd și să-i prețuiesc. Este cel mai mare sentiment pe care l-am avut vreodată în viața mea, mai mult decât să am primul album pe primul loc în Billboard, da, asta a fost foarte frumos pentru aproximativ cinci minute, dar asta este o viață”.

Cântărețul ar fi făcut, de asemenea, o glumă despre ochiul său, spunând publicului: „Mă simt cel mai bine din viața mea – cu excepția acestui ochi nenorocit. Aș vrea să vă pot vedea”, potrivit Variety.

Apariția sa la premiera mondială vine la câteva zile după ce a împărtășit anunțul despre sănătate cu aproape 5 milioane de fani pe Instagram.

„Pe parcursul verii, m-am confruntat cu o infecție oculară severă care, din păcate, m-a lăsat cu o vedere limitată la un ochi”, a scris el.

„Mă vindec, dar este un proces extrem de lent și va dura ceva timp până când vederea va reveni la ochiul afectat.

„Sunt foarte recunoscător pentru echipa excelentă de medici și asistente medicale și pentru familia mea, care au avut mare grijă de mine în ultimele câteva săptămâni.

„Mi-am petrecut în liniște vara recuperându-mă acasă și mă simt pozitiv cu privire la progresele pe care le-am făcut până acum în vindecare și recuperare.”

La festivalul de film de la Toronto au participat și vedete precum Florence Pugh și Andrew Garfield la premiera filmului We Live In Time, în timp ce Tom Hiddleston, Karen Gillan și Chiwetel Ejiofor și-au promovat noul film SF The Life Of Chuck.