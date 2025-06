Elon Musk susține că nu consumă droguri / New York Times a scris că miliardarul a consumat ketamină, ecstasy sau ciuperci halucinogene

Elon Musk a afirmat, sâmbătă, pe X că nu consumă droguri, a doua zi după ce un articol din New York Times a susţinut că miliardarul a consumat cantităţi mari de ketamină, ecstasy, ciuperci halucinogene şi medicamente în timpul campaniei prezidenţiale a lui Donald Trump, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

„Ca să fie clar, eu NU iau droguri! New York Times minte cu neruşinare. Am încercat ketamina „pe reţetă” acum câţiva ani şi am spus-o pe X, deci nu este nimic nou. Te ajută să ieşi din perioadele întunecate, dar nu am mai luat-o de atunci”, a scris cel mai bogat om din lume pe X.

La conferinţa de presă organizată vineri împreună cu Donald Trump la plecarea sa din guvern, Elon Musk a respins deja informaţiile din New York Times privind presupusul său consum de droguri, dar fără a răspunde la acestea în mod substanţial.

În schimb, el a acuzat marele cotidian new-yorkez că răspândeşte „minciuni” cu privire la relaţiile dintre Donald Trump şi Rusia: „Este vorba despre New York Times? Să trecem mai departe”, a spus el.

În articolul său de vineri, ziarul susţine că, în timpul campaniei electorale, antreprenorul a consumat cantităţi mari de ketamină, un anestezic cu efecte stimulante, precum şi ecstasy, ciuperci halucinogene şi droguri.

Când un jurnalist l-a întrebat vineri seara pe Donald Trump dacă era „conştient de consumul regulat de droguri al lui Elon Musk”, preşedintele american a răspuns: „Nu eram”. Înainte de a adăuga: „Cred că Elon este un tip fantastic”. „A făcut o treabă fantastică” şi „nu va fi uşor de înlocuit”, a adăugat Trump.