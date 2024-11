Elena Lasconi, despre cum reacționează când se spune că nu se pricepe la nimic: Nu mă deranjează, că toată viața am fost subestimată și uite unde am ajuns / Nu va demisiona de la șefia USR chiar dacă nu intră în turul doi la prezidențiale

Aflată în emisiune electorală la Antena1, candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi a spus că nu o deranjează să lucreze – dacă va ajunge președinte – cu oricare partid, pentru că „are această experiență”, a lucrat din postura de primar cu reprezentanți ai tuturor partidelor. Ea a precizat că singurul partid cu care nu vrea să lucreze este AUR, „pentru că acest partid nu își dorește binele României”.

Întrebată de moderatoare cum reacționează când i se spune că nu se pricepe la nimic, Elena Lasconi a răspuns: „Nu mă deranjează, că toată viața am fost subestimată și uite unde am ajuns”. Ea și-a nuanțat apoi afirmația sugerând că în România mereu sunt trimise femeile la cratiță, că astfel de lucruri se întâmplă constant. „Dumneavoastră nu ați fost claxonată în trafic pentru că sunteți blondă? Eu am fost claxonată chiar dacă nu făceam greșeli în trafic”, i-a mai răspuns Lasconi moderatoarei, adăugând că nu se simte discriminată, chiar dacă a avut o viață grea: „nu stau să îmi plâng de milă”.

Lasconi a fost întrebată dacă își dă demisia de la șefia USR, în cazul în care nu va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale, și a răspuns scurt: „Nu”.

La întrebarea dacă a avut discuții în prealabil cu Ilie Bolojan, înainte de a anunța că l-ar prefera pentru funcția de premier, aceasta a negat, subliniind că a făcut-o pentru că așa a simțit. Cât despre supoziția că Bolojan i-ar fi sugerat să se retragă din cursa pentru președinția României, Lasconi a spus că acesta nu i-a cerut niciodată așa ceva.

„Nu mi-a cerut niciodată să mă retrag. M-a sunat și a făcut același apel, similar cu ce a vorbit la Cluj (la întâlnirea regională a PNL – n.red), să existe o discuție onestă, să avem o înțelegere (cu candidații care mizează pe votul electoratului de dreapta, Nicolae Ciucă, respectiv Mircea Geoană – n.red). Dar politica e matematică iar eu sunt cel mai bine cotată să intru în turul al doilea. PNL e încă al lui Iohannis. El conduce prin Ciucă care îi răspunde la ordine”, a comentat Elena Lasconi, subliniind că n-a avut nicio înțelegere cu Bolojan dar că are sentimentul că după alegeri acesta va prelua președinția PNL: ”Acesta este feelingul meu, că el va prelua partidul, dacă PNL vrea să mai existe, aceasta e soluția”.

La întrebarea dacă ar fi de acord să se aprobe consumul de canabis, Lasconi a comentat că e o problemă pentru care ar prefera să se consulte cu specialiștii, „pentru că poate fi o soluție în domeniul medical”. Dar pentru recreație, a întrebat moderatoarea: „nu știu, eu v-am spus că n-am avut curiozitatea să încerc vreodată pentru că mereu mi-a fost teamă de efecte. Aș întreba specialiștii, mai ales că eu sunt puțin mai conservatoare”. Lasconi a admis că problema consumului de droguri e o problemă majoră în România considerând că „subiectul ar trebui discutat în prima ședință a CSAT”. „Procurorii stau și filează medici care iau găini și ouă, e bine să verifice, desigur, dar eu stau și mă întreb cum ajung aceste droguri în România”, a mai spus Lasconi.

Despre asemănarea cu Traian Băsescu, fost președinte al României, Lasconi a răspuns: ”Dacă ne urmărește și dorește să ne dea niște sfaturi cu mare bucurie le aștept”. Ea a sugerat că nu seamănă cu niciun alt fost președinte pentru că vrea să fie „un președinte implicat și aproape de oameni”.

Despre campania fără penali în funcții publice, Lasconi a spus că aceasta trebuie să aibă în vedere persoane care au o sentință definitivă și irevocabilă, subliniind că și în cazul său, „cei care au vrut să-i facă rău” au lansat plângeri penale, soluționate cu „neînceperea urmăririi penale”. „Nu e corect să existe etichete doar în baza unei plângeri penale”, a comentat Lasconi.

Candidata USR a evitat să răspundă la întrebarea moderatoarei pe tema disputei avute în spațiul public cu fiica sa, afirmând că nu vrea să reia subiectul, deși întrebarea viza poziția sa cu privire la parteneriatul civil pentru cupluri de același sex. „Vă rog, chiar nu aș vrea să reiau subiectul”. Lasconi a spus că are o relație bună cu fiica ei, pe care o iubește: „Ea e om în toată firea, are 32 de ani. Să știți că avem de învățat de la copiii noștri. Știți cât de greu mi-a fost să o cresc? Normal că avem o relație foarte bună, o iubesc de nu mai pot (…)”.

Publicitate electorală