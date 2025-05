Egalitate între Ronnie O’Sullivan și Zhao Xintong în semifinalele CM snooker

Ronnie O’Sullivan și Zhao Xintong se află la egalitate, scor 4-4, după prima sesiune din cadrul semifinalelor Campionatului Mondial de snooker de la Crucible.

Zhao Xintong (28 de ani) a început mai bine semifinala de la Crucible, el câștigând primele două frame-uri (2-0).

Ronnie a reușit să revină, iar următoarele trei frame-uri l-au adus în avantaj pentru prima dată pe tabelă (3-2).

De la acest moment, s-a mers cap la cap până la 4-4, scor cu care s-a încheiat prima sesiune a duelului.

Break-urile reușite de Ronnie au fost de 69, 73, 71 și 82 de puncte, în timp ce Zhao a bifat unele de 84, 62, 61 și 86 de puncte.

Partida va continua vineri, începând de la ora 12:00 (ora României).

Statistica partidei O’Sullivan vs Xintong

Ronnie O’Sullivan responds to Zhao Xintong with three frames on the bounce 💪#WorldChampionship pic.twitter.com/Y9cYefhv60

— TNT Sports (@tntsports) May 1, 2025