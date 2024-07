Efectul naționalei: Peste 30 de mii de stegulețe și 25 de mii de eșarfe tricolore produse în Sibiu. „Nu existau astfel de comenzi în perioada asta a anului”

Societatea Metropolis din Avrig a produs peste 50 de mii de stegulețe și eșarfe, comenzi făcute în contextul participării naționalei României la Campionatul European de Fotbal din Germania, precizează conducerea societății, transmite Turnul Sfatului.

”Nu existau în perioada asta a anului, de regulă, comenzi pentru stegulețe și eșarfe tricolore. Am livrat peste 30 de mii de stegulețe, iar o solicitare mare am avut și pentru eșarfe tricolore. Am produs pentru un lanț internațional de magazine peste 25 de mii de astfel de eșarfe pe care le-am și văzut la gâtul suporterilor, în fotografiile surprinse în social media”, explică conducerea Metropolis.

Deși România a ieșit din grupe și mâine va juca în optimile competiției, sibienii precizează că nu se mai pot face produse în plus, din cauza fluxulurilor de producție și transport.

Citește integral pe Turnul Sfatului.