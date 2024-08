Editorial dur Washington Post: Scandalul de dopaj al înotătorilor chinezi la Jocurile Olimpice necesită răspunsuri, nu fugă de răspundere

Un articol de opinie semnat de Comitetul editorial al ziarului american The Washington Post taxează dur prestația înotătorilor chinezi la Jocurile Olimpice, dar și lipsa de reacție a Agenției Mondiale Anti-Doping (WDA).

Reacția WP vine după ce tot mai multe voci din sport califică drept necredibile rezultatele obținute de înotătorii chinezi la Paris.

Editorialul Washington Post:

În timp ce Jocurile Olimpice de la Paris intră în a doua săptămână, Agenția Mondială Antidoping se confruntă cu o criză de credibilitate. WADA este responsabilă de menținerea Jocurilor Olimpice și a altor competiții sportive fără medicamente care îmbunătățesc performanța. Lipsa de transparență a agenției cu privire la presupusul dopaj al sportivilor chinezi a lăsat să planeze suspiciunile asupra înotului olimpic. Agenția trebuie să spună adevărul pentru a nu-și afecta atât propria reputație, cât și pe cea a Jocurilor.

Este vorba despre consecințele gestionării de către WADA a testelor antidoping pozitive pentru 23 de înotători chinezi, cu șapte luni înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 (organizate în 2021 din cauza coronavirusului). WADA a autorizat sportivii să concureze în ciuda testelor pozitive; câțiva dintre ei au câștigat medalii, inclusiv trei de aur. Unsprezece dintre cei 23 de sportivi care au fost testați pozitiv la acele Jocuri participă acum la Paris.

Ar fi putut exista o pedeapsă pentru înotătorii chinezi în 2021 și după, dar WADA nu a dezvăluit testele pozitive atunci când acestea au avut loc, contrar procedurii standard.

Lumea știe despre rezultatele testelor doar pentru că, în luna aprilie a acestui an, New York Times și radiodifuzorul german ARD au dezvăluit povestea. Probele de urină ale celor 23 de înotători au prezentat urme de trimetazidină, sau TMZ, un medicament pe bază de prescripție medicală pentru inimă, interzis ca medicament pentru îmbunătățirea performanțelor, deoarece poate crește rezistența sportivilor de elită. Aceștia au fost autorizați să concureze deoarece WADA a părut să accepte afirmația agenției antidoping chineze conform căreia mici urme de TMZ au fost găsite în bucătăria unui hotel unde înotătorii au fost cazați în timpul unei competiții naționale de înot. Autoritățile chineze au declarat că înotătorii au ingerat din greșeală TMZ din mâncarea hotelului.

Mai mulți experți independenți au pus sub semnul întrebării această versiune, indicând domenii care necesită investigații suplimentare. Cum au ajuns urme ale medicamentului interzis – care este prescris sub formă de pastilă solidă și nu sub formă de pulbere sau lichid – în bucătăria unui hotel? Contaminarea bucătăriei a fost reținută? Din păcate, WADA nu a cerut niciodată autorităților chineze răspunsuri la aceste întrebări elementare și a îngropat întregul episod.

Răspunsul WADA la rapoartele Times și ARD a fost o defensivă arogantă. Oficialii agenției și-au exprimat indignarea nu față de posibilitatea unei nereguli, ci față de mass-media pentru că a relatat despre aceasta. Ei au încercat să joace rolul victimei, pretinzând că sunt victime colaterale în conflictul geopolitic dintre Washington și Beijing. Mai rău, au recurs la amenințări și șantaj, promițând, alături de Comitetul Internațional Olimpic, că vor priva Salt Lake City de Jocurile de iarnă din 2034 dacă Statele Unite nu încetează să investigheze acest scandal de dopaj în creștere.

Acest lucru este inacceptabil pentru o agenție pe care atletismul internațional se bazează pentru a menține competiția fără droguri. Este de două ori inacceptabil pentru o agenție pe care Statele Unite o finanțează cu 3,7 milioane de dolari anual – cea mai mare contribuție din partea oricărei țări.

Un grup bipartizan din Congres a propus un proiect de lege care ar împuternici Biroul Casei Albe pentru politica națională de control al drogurilor să rețină finanțarea dacă WADA nu oferă mai multă transparență și nu își reformează guvernanța și procedurile. Acest proiect de lege a dus la amenințarea bizară a CIO, care a acordat Jocurile de iarnă orașului Salt Lake City cu condiția ca Statele Unite să respecte „autoritatea supremă” a WADA în materie de antidoping și ca organizatorii americani să facă lobby pentru anularea unei legi din 2020 care împuternicește Departamentul de Justiție să urmărească cazurile de dopaj sportiv, oriunde în lume ar avea loc acestea. Ceea ce ne lasă să ne întrebăm: Ce încearcă să ascundă oficialii Jocurilor Olimpice și WADA?

Noile dezvăluiri raportate de Times imediat după deschiderea Jocurilor de la Paris au arătat că alți doi înotători chinezi, inclusiv un membru al echipei actuale care a câștigat o medalie de bronz într-o ștafetă de stil liber la 28 iulie, au fost testați pozitiv în 2022 pentru un alt medicament interzis, metandienona steroid anabolizant, cunoscut și ca Dianabol sau D-Bol. Ca și în cazul celor 23 de teste pozitive dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, acestea nu au fost făcute publice de către WADA în momentul în care au avut loc. Agenția chineză antidoping i-a exonerat pe cei doi înotători după o scurtă suspendare provizorie și o anchetă internă, care a concluzionat – în mod neplauzibil – că a fost probabil un alt caz de contaminare alimentară accidentală, de data aceasta de la hamburgeri serviți la un McDonald’s din apropierea facilității de antrenament a echipei. WADA a acceptat această explicație.

Indulgența Chinei contrastează puternic cu poziția dură a agenției față de Rusia, după dezvăluirile privind o schemă amplă de dopaj sponsorizată de stat în 2019. WADA a interzis Rusiei să participe la sporturile internaționale timp de patru ani (ulterior, în mod controversat, această perioadă a fost redusă la doi ani). Numele, steagul și imnul Rusiei au fost interzise la Jocurile de la Tokyo, deși sportivilor individuali „curați” li s-a permis să concureze. Cum se explică acest tratament diferit?