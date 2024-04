Durata „ideală” a unui film, 92 de minute, spun americanii/ Filmele cu cele mai mari încasări durează mai mult de două ore

Un sondaj de piață susține că a stabilit că 92 de minute este durata „ideală” a unui film pentru publicul american, scrie The Guardian. Potrivit Talker Research (fostul OnePoll US), un sondaj online realizat în aprilie pe 2.000 de americani a ajuns la concluzia că respondenții au optat pentru 92 de minute ca durată preferată.

Cincisprezece procente au declarat că filmele de peste 120 de minute (două ore) sunt acceptabile, în timp ce doar 2% s-au declarat mulțumiți de un film mai lung de 150 de minute (2,5 ore).

La prima vedere, această afirmație intră în conflict cu realitățile comerciale, nouă din cele 10 filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile având o durată de peste două ore, iar trei dintre acestea (Avengers: Endgame, Avatar: Way of Water și Titanic) au o durată de peste trei ore fiecare. Doar remake-ul din 2019 al filmului The Lion King, aflat pe locul 9, ratează pragul de două ore, cu 118 minute.

Cu toate acestea, problema a ieșit în evidență recent, după ce unele cinematografe au întrerupt proiecțiile filmului lui Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, care durează 206 minute, cu o pauză neautorizată. Scorsese a apărat anterior durata filmului său, spunând: „Poți să stai în fața televizorului și să te uiți la ceva timp de cinci ore… sunt mulți oameni care se uită la teatru timp de 3,5 ore… acordă cinematografiei puțin respect”.

Cercetări recente efectuate de What to Watch sugerează că durata medie a filmelor cu cel mai mare succes comercial este în creștere, cu o medie de 141 de minute în 2022, față de 110 minute în 1981. Au fost avansate o serie de motive, de la capacitatea platformelor de streaming de a ignora rigiditatea programelor de proiecție din cinematografe, până la dorința de a pune în valoare efectele vizuale și secvențele de acțiune costisitoare care au proliferat în ultimul deceniu.

Talker Research i-a întrebat, de asemenea, pe respondenți despre utilizarea subtitrărilor în timp ce se uită la televizor, 33% dintre aceștia afirmând că „niciodată” nu le folosesc, iar 16% că „întotdeauna” o fac. Cu toate acestea, cifrele pentru aceasta din urmă par să fie legate de vârstă, cei mai tineri fiind mai predispuse să le folosească; 23% dintre mileniali și 30% din generația Z au declarat că „întotdeauna” folosesc subtitrări.